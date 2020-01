Bendodo: "Las fuerzas del cambio volverían a gobernar"

PP, Ciudadanos y Vox llegan al 51%, lo que les asegura esa mayoría, aunque el sondeo no adjudica los 109 escaños del Parlamento andaluz.

El PSOE tacha el sondeo de "charlotada"

El PSOE andaluz considera que el barómetro es "una charlotada" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Es, para los socialistas andaluces, "una encuesta de chiste, de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como". Así se ha pronunciado el parlamentario Carmelo Gómez. "La encuesta sería para reírnos si no estuviera pagada con el dinero de todos los andaluces", ha abundado el portavoz socialista, que ha advertido de que "si quieren hacerse una encuesta para autobombo de ellos dos, que se las paguen directamente del partido y destinamos esos recursos tan necesario para la educación o la sanidad".