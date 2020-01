Bendodo pone tareas a Pedro Sánchez

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, le ha puesto tareas al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. Cinco asuntos pendientes, aunque lo "urgente" es el encuentro entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el socialista. A pesar de que Moreno fue elegido presidente hace ya un año, aún no ha sido recibido en Moncloa, como es tradicional cada vez que se elige a un dirigente autonómico. El Rey, por el contrario, sí siguió la costumbre y lo recibió en Zarzuela. San Telmo ha solicitado, en tres ocasiones, esta reunión; la última vez, fue hace unos días, el 9 de enero.

Para Bendodo, el trato deferente que Sánchez le está dando al presidente de la Generalitat, Quim Torra, contrasta con la falta de respuesta que se le da al presidente andaluz y a las demandas de la Junta para Andalucía. Sánchez sólo ha hablado con Juanma Moreno con motivo de su investidura y del acuerdo con ERC, cuando telefoneó a todos los presidentes autonómicos.

Según Bendodo, las tareas son cinco: consecuencias del Brexit; nuevo sistema de financiación autonómica; ingreso extraordinario de una mensualidad de IVA, negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), y situación de las infraestructuras en la comunidad. Este mismo martes el Gobierno andaluz ha aprobado una declaración sobre los problemas del transporte por ferrocarril en Andalucía, donde sigue pendiente un tramo del Corredor Mediterráneo y el enlace entre Algeciras y Bobadilla.

El asunto más polémico es el ingreso del IVA. El Ministerio de Hacienda asumió un pago extraordinario a las comunidades de los ingresos por IVA, pero al no haber Presupuesto General del Estado en 2019, no se abonó. La ministra María Jesús Montero sostiene que este pago no se producirá, pero la Junta de Andalucía lo recogió en sus cuentas de 2019. El resultado es que a Andalucía le faltan alrededor de 537 millones de euros para cerrar el ejercicio, aunque cuando se redactó el proyecto el Gobierno central ya explicó que no se contase con ese dinero. Esto puede ser causa de que la Junta también incurra el déficit este último año.

Las relaciones entre el Gobierno andaluz y María Jesús Montero son malas. El Parlamento reprobó a la ministra por un atraso en las entregas a cuenta, aunque se pagaron ese mismo día; la llamó a 24 horas de cerrar la campaña electoral para una comisión de investigación donde se abordaban pagos a prostíbulos, y la acusó de intervenir las cuentas de la Junta, cuando era una prohibición para endeudarse en los mercados. Si con Montero no hay buen trato, con el presidente y la vicepresidenta Carmen Calvo es casi nulo.

Al Gobierno andaluz tampoco le conviene seguir en esta situación, aunque el Ejecutivo de Juanma Moreno aún no ha llegado a esa conclusión.

Hay otro tema pendiente que no se resolverá tan pronto, pero que es de vital importancia: la financiación autonómica. Según la valoración de la propia María Jesús Montero -fue consejera de Hacienda-, el actual modelo deja un déficit de 4.000 millones de euros anuales en los servicios básicos que presta la Junta. Juanma Moreno desea que Pedro Sánchez abra ya la negociación para cambiar un modelo que es de 2009 y que ha resultado negativo para Andalucía. La ministra ha anunciado que el modelo sí se negociará en esta legislatura.

En el caso del Brexit, sí se han convocado varias reuniones en Moncloa donde ha estado representada la Junta de Andalucía, que es la comunidad más afectada por la vecindad con Gibraltar y por el impacto en el turismo británico. Este asunto está pendiente de que Reino Unido y Bruselas firmen el acuerdo de este divorcio político.

Los otros dos temas que Juanma Moreno quiere abordar con el presidente son la reforma de la nueva PAC para el período 2021-2027 y el déficit de infraestructuras en la comunidad.