La encuesta del Centra certifica una recomposición de la izquierda en Andalucía, con un Juanma Moreno imbatible

El arco parlamentario andaluz apenas cambiaría si ahora se celebrasen las elecciones autonómicas. Según el sondeo de marzo del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP volvería a obtener una mayoría absoluta de entre 56 y 57 parlamentarios, uno menos que en la actualidad. Le seguiría el PSOE, con 30 ó 31 escaños, uno más, y Vox, con 12 ó 13 diputados uno menos. Por Andalucía, que agrupa a todas las fuerzas de izquierdas a excepción de Adelante Andalucía, pasaría de cinco a ocho o nueve. El Centra le adjudica una subida de casi un 1% en intención de voto, en lo que constituye casi la única novedad de este sondeo respecto al Parlamento actual.

Por Andalucía perdería un escaño, sólo obtendría un parlamentario, pero comienza a rozar el 3% de intención de voto, por debajo del cual no se obtiene representación.

El Centra es un organismo público de la Junta de Andalucía. A diferencia de su último sondeo, que se dedicó a intenciones municipales, éste de marzo sí está visado por el Colegio de Ciencias Política y Sociología de Andalucía. Se realizó entre el 7 y el 21 de marzo, con 3.600 entrevistas. Además de calcular la probabilidad de voto, el Centra ha preguntado sobre feminismo y el Día de la Mujer, celebrado el 8 de marzo. El trabajo se acabó justo el día en que comenzaba la moción de censura de Vox, protagonizada por Ramón Tamames.

Según el Centra, el 56% de los andaluces no se siente identificado con el Día de la Mujer. Y aunque a un 27,8% la palabra feminismo le proporciona tranquilidad, al 26,6% le da "rechazo". A un 16,8% le sugiere "ansiedad".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sigue siendo el líder más valorado. Tiene un 5,21 de notas, mientras que el resto está por debajo del aprobado. Juan Espadas alcanza un 4,5; Manuel Gaviera, un 4,7, e Inmaculada Nieto, un 4,47. La gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta es aplaudida, como buena o muy buena, por el 50%, mientras que la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es calificada de mala o muy mala por el 61%.

Los andaluces sitúan al desempleo como su principal problema, seguido, a mucha distancia, de la inflación, la política en general y la sanidad. La atención pública a la salud se convierte, así, en una de las preocupaciones más citadas, pero no con mucha gravedad. No obstante, un 46% de los encuestados califica de buena o muy buena su situación económica particular, frente a un 31% que indica lo contrario.

Los andaluces se sitúan ideológicamente en el 5,21, unas décimas a la derecha del cinco considerado el centro.