Ciudadanos levanta la barrera roja de la presidencia de Juan Marín

Ciudadanos ha levantado la barrera para llegar a un acuerdo con el PP andaluz y formar Gobierno. La "única línea roja" para los naranjas es el cambio político en la Junta. Lo ha dicho el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien de este modo minusvalora en la futura mesa de negociación lo que sólo era ya una formalidad, la candidatura de Juan Marín.

Villegas ha ofrecido una rueda de prensa después de la reunión de la dirección nacional de los lunes. ¨Las prioridades son que haya cambio en Andalucía, nuestra propuesta es que esté encabezada por Ciudadanos, no queremos cambiar a lo de los ERE por los de la Gurtel", ha explicado el número dos de Ciudadanos. "La propuesta es tener un presidente que no esté pendiente de los juzgados", añadió. Es decir, que la propuesta es Marín, pero no es una condición inhabilitante.

Lo sabían en el PP y lo contaban en Ciudadanos. Aunque Juan Marín ha reclamado hasta este domingo su presidencia porque es el líder del partido que más escaños ha ganado, la dirección nacional de Ciudadanos, representada por Villegas, ha explicado que no se trata de un asunto insalvable. De este modo, Juanma Moreno, el presidente del PP andaluz, está a un sólo paso de convertirse en el sexto presidente de la Junta de Andalucía, y el primero que no es del PSOE.

Este martes se reunirán, por primera vez, los equipos negociadores de PP y de Ciudadanos. Al encuentro asisten los secretarios generales de ambos partidos, José Manuel Villegas y Teodoro García Egea.