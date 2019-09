Las sospechas se cumplen. Las voces de sorpresa y alarma vividas en Málaga, Almería y Granada ante la magnitud del episodio de la gota fría de la pasada semana han contado esta mañana con la rúbrica de los expertos. El fenómeno provocado por la DANA, ha declarado este mediodía el delegado de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Luis Fernando López Cotín, "marcará un hito".

El meteorólogo ha afirmado que el temporal se ha desarrollado con una intensidad "de la que no hay registros previos", ya que en algunos puntos se han contabilizado "500 litros por metro cuadrado", ha dicho. "Estamos hablando de valores que no se habían registrado", ha señalado López Cotín en una rueda de prensa sobre el análisis climatológico del trimestre junio-agosto, ha citado Europa Press en una nota.

Al ser cuestionado acerca de si han resultado suficientes los medios para detectar la intensidad con la que se iba a desarrollar este "singular" episodio de gota fría, el delegado territorial en Andalucía de la Aemet ha confirmado que se activaron avisos rojos en Almería y Málaga y que, en otras zonas de la región, se procedió a activar avisos naranjas.

"Los avisos tienen umbrales que lo marcan, pero no tienen el umbral máximo, más allá del rojo no tenemos negro", ha dicho López Cotín, quien ha destacado los medios existentes en la actualidad, teniendo en cuenta que "la pérdida de vidas humanas no es todo lo que se puede hacer". El técnico ha recordado que las precipitaciones de los años 50 del pasado siglo en Barcelona llegó a morir "muchísima gente".