La desescalada en Andalucía: Málaga y Granada no podrán avanzar de fase por la alta incidencia de contagios

El Gobierno andaluz asegura que “el 90% de los distritos sanitarios” de la comunidad está en disposición de pasar a la fase 1 de la desescalada el próximo lunes, 11 de mayo. Esto significa que hay tres o cuatro demarcaciones que no podrán hacerlo y que, con mucha probabilidad serán Málaga, Granada y el área metropolitana de la capital nazarí.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre enviará hoy antes de las 14:00 la propuesta andaluza, que será por áreas sanitarias y no por provincias, pero ayer no quiso desvelar qué zonas son las que, presumiblemente, se quedarán más tiempo en esta fase inicial y, por lo tanto, no podrán comenzar a levantar restricciones en bares, comercios y otros servicios aún cerrados.

Según explicó el titular de Salud, el principal obstáculo es el listón fijado por el Gobierno central en la incidencia de nuevos contagios en los últimos 14 días. Será de 10 positivos detectados por pruebas PCR por cada 100.000 habitantes y hay tres demarcaciones en las que será muy difícil bajar de la cota establecida por Sanidad. Se trata de la ciudad de Granada, su corona metropolitana y el área de Málaga, que además de a la capital incluye a Rincón de la Victoria. Son las áreas con mayor número de casos acumulados en las últimas dos semanas, pero la Junta mezcla los datos procedentes de PCR con los de test rápidos, por lo que no conoce de forma exacta la incidencia acumulada en los últimos 14 días en dichas áreas sanitarias.

Atendiendo al conjunto de las pruebas, en Granada se cuentan 208 contagios nuevos en los últimos 14 días, es decir, 89 positivos por cada 100.000 personas. En los municipios que rodean a la capital nazarí esa tasa baja hasta los 81 infectados tras sumarse 180 en las últimas dos semanas. La capital de la Costa del Sol está mejor posicionada a pesar de que cuenta 399 positivos en las últimas dos semanas, ya que la tasa por 100.000 habitantes baja a los 69 contagiados.

Si el Gobierno central atiende la petición de la Junta, esas cuatro áreas tienen menos posibilidades de avanzar, pero hay territorios en las provincias más perjudicadas que saldrían beneficiadas, como la Axarquía, donde en los últimos 14 días se han detectado sólo 12 casos en total. No está claro que el Ejecutivo vaya a atender la petición andaluza, ya que no todos los distritos sanitarios tienen un hospital en su territorio con camas UCI, lo que podría dificultar la aprobación del Ministerio de Sanidad.

La capacidad hospitalaria de la Junta

En el resto de parámetros que solicitará el Gobierno para permitir el avance entre fases, según explicó ayer Aguirre, son menos problemáticos para Andalucía. “Podemos tener operativas 1.547 camas de UCI en poco tiempo”, garantizó ayer el consejero, que también aseguró que tiene capacidad para habilitar las 31.778 plazas para enfermos graves que le solicita el Ejecutivo central.

A esta capacidad hospitalaria hay que añadir la creación de circuitos para enfermos o sospechosos de Covid-19 en los centros sanitarios y planes para atender a personas mayores, pacientes pluripatológicos e inmunodeprimidos. También descata la capacidad de seguimiento de los casos que surjan en las próximas semanas y su detección precoz.

Tanto Aguirre como el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, insistieron en que Andalucía está preparada para asumir la gestión de la crisis cuando finalice el estado de alarma que, como muy pronto será ya a finales de mayo, tras atar ayer el Gobierno su prórroga. La transición a esa gestión netamente autonómica la está preparando ya un grupo de trabajo, explicó Aguirre, pero también tendrá un papel el plan de emergencias nivel II, vigente desde hace semanas y que hace posible la convocatoria del gabinete de crisis que se reúne cada lunes en San Telmo.