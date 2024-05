La Junta se endeuda por 1.200 millones de euros para compensar el gasto en fondos europeos

El Gobierno andaluz se va a endeudar por más de mil doscientos millones de euros. Así lo ha autorizado el Consejo de Gobierno reunido ayer martes en una operación financiera cuyo objetivo final es hacer frente al pago de los fondos europeos que se han gastado pero que todavía no se han cobrado.Esta autorización para endeudarse cuenta con el visto bueno del Gobierno central a través de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y cumpliendo la legislación vigente. El importe total de la operación es de 1.217.250.000 euros y todavía no está decidido si la Junta recurrirá al mercado libre financiero para obtener estos fondos o a uno de los mecanismos que tiene el Estado para ello, el Fondo de Facilidad Financiera que tiene condiciones más ventajosas. La Hacienda pública andaluza cumple los requisitos legales para optar a este fondo de facilidad que tiene el Estado.El marco europeo de gasto 2014-2020 del Fondo Social Europeo (que se destina a los programas de empleo, de Formación Profesional, entre otros), de los fondos Feder (destinados a la financiación de infraestructuras e inversiones de I+D+i) y de los Feader, los tres modelos de financiación que llegan a Andalucía desde la UE, obliga al gasto del total del importe concedido antes del 31 de diciembre de 2023 para que ese dinero no se pierda. Así, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta ha ejecutado 3.292 millones de euros en sólo un año, una cifra récord en la historia de la administración autonómica pero que también tiene consecuencias financieras.Este dato tan elevado en 2023 se debe a que el Gobierno andaluz ha terminado de certificar todos los programas europeos que se han concedido a los proyectos presentados desde el año 2020, cuando se inició el marco de fondos que ahora finaliza.Porque todo ese dinero revertirá a las arcas andaluzas desde Bruselas pero, mientras llega, la Junta recurre a este crédito para cubrir el importe total del gasto. Esta operación tiene, claro, consecuencias en el déficit de la administración andaluza, una tasa que para el año 2023 se sitúa en el 1,1%, por encima del 0,9% previsto y aprobado en el Presupuesto General de la Junta de Andalucía. Este incremento del déficit del 0,2% sobre lo previsto es lo que es necesario enjugar ahora con este crédito.En lo que se refiere a los fondos propios, la Junta ha logrado compensar sus cuentas gastando toda la partida de inversión autofinanciada según lo establecido en las cuentas anuales de 2023.Fuentes de la Consejería de Hacienda explican a este diario que la media del déficit de las comunidades autónomas está en el 0,9%. Sin embargo, otras comunidades infrafinanciadas por el Estado como Andalucía tienen un porcentaje mayor de déficit debido a su falta de recursos. Hay que recordar que Andalucía recibe mil millones menos al año de los fondos del Estado de los que les corresponderían atendiendo a la población que tiene, una situación que se repite con otras cuatro autonomías. Así sucede con la Comunidad Valenciana, que tiene un déficit del 2,4%; Murcia, con un 2,3%; y Castilla La Mancha, un 1,19%. Cataluña, que está por encima de la media de España en transferencias del Estado, tiene un déficit del 1,3% al cierre de 2023.

En estos momentos, sin contar con la operación autorizada por el Consejo de Gobierno pero que todavía no se ha materializado, la deuda de la administración andaluza está en el 19% del PIB, tres puntos por debajo de la media nacional. Valencia, por ejemplo, tiene una deuda del 44% de su PIB mientras que Cataluña alcanza el 31%.

El nuevo marco

El Gobierno andaluz también ha empezado a ejecutar los fondos europeos del marco 2021-2027, un programa que va con retraso también en lo que se refiere a la arquitectura administrativa que los sustenta.Según explican desde la consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, diferentes direcciones generales ya han ejecutado 600 millones de euros del nuevo marco de la Unión Europa, si bien todavía no han podido computar estos gastos debido a que no está disponible el programa informático al que reportarlo.Se trata de un asunto menor de gestión pero que tiene repercusión en la gestión diaria de la Hacienda andaluza puesto que el mecanismo de gasto es el mismo. La administración andaluza debe certificar correctamente el uso del dinero que llega desde la Unión Europea para que llegue definitivamente a los proyectos asignados.