Doñana seguirá en el centro de la batalla política en la campaña electoral en Andalucía

Después de las elecciones del pasado 28 de mayo, de la campaña del boicot emprendida por una asociación de consumidores en Alemania, los mensajes del presidente del Gobierno y de la ministra de Transición Ecológica que se han interpretado como un apoyo a la misma, la presencia de Miguel Delibes en el Parlamento y la visita de los parlamentarios germanos que aplazaron su traslado a Doñana, la carta de Juanma Moreno a Pedro Sánchez, la visita de Yolanda Díaz, la próxima de Luis Planas y los comparecientes en la comisión que se ha formado en el Parlamento, no dejan que el debate sobre el plan de regadíos de Doñana, dejen el primer plano de la confrontación política andaluza.

Sobre este último apartado, a mediodía de hoy se ha sabido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha declinado la invitación a comparecer entre las personas e instituciones invitadas a hablar sobre el plan de regadíos en el Parlamento de Andalucía. Fuentes del PP han manifestado a este periódico que este rechazo su-pone "una clara utilización de las instituciones con fines exclusivamente partidistas".

Uno de los partidos ponentes de la nueva regulación de suelos agrícolas en el Condado de Huelva, el PP en boca de su portavoz, Toni Martín, ha vinculado de manera directa la oposición "no sólo del Gobierno, sino de toda la izquierda" a dicho plan de regadíos con el resultado que obtuvieron en las elecciones municipales celebradas el pasado día 28 de mayo. "Mucho me temo que la hecatombe que tuvieron en la provincia de Huelva y en Andalucía, se va a repetir nuevamente el próximo 23 de julio".

Martín ha insistido en que "el PSOE y toda la izquierda lo único que buscan es el enfrentamiento, no el diálogo, por lo que la carta que esta mañana le ha enviado el presidente de la Junta, Juanma Moreno a Pedro Sánchez, es para decirle que cese sus ataques contra Andalucía, sencillamente porque no le vota". Sobre la rectificación que ha significado el incluir al presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, en la lista de comparecientes, desde el PP se asegura que "es fruto del interés absolutamente desmedido porque viniera. Su opinión la conocemos de sobra porque se trata de un personaje muy mediático".

Desde el principal partido de la oposición, Isabel Ambrosio, se ha insistido en la "falta de voluntad por parte del gobierno de Juanma Moreno en escuchar a personas cuyas opiniones no coinciden con las suyas; por eso no se ha invitado ni al director de la Estación Biológica, ni de la Unesco y, sobre todo de los regantes que cuentan con su situación completamente regularizada y que son mayoritarios en la provincia de Huelva. LA incapacidad para dialogar de este gobierno, denota su auténtica soberbia como manera de ejercer su labor, algo que ha hecho que esos agricultores se hayan convertido en víctimas de la misma".

Desde el PSOE se ha adelantado la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas, a la provincia de Huelva el próximo día 21, fecha en la que mantendrá "un encuentro con los productores onubenses en los que dejará clara la postura del Gobierno sobre el plan de regadíos".

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado al PP de "negacionista" por "vetar a científicos y a todos los que están en contra de la proposición, ya que demuestra que no le importa absolutamente nadie, sólo la imagen de Juanma Moreno".

El mismo calificativo de "negacionista" ha sido utilizado por Esperanza Gómez, de Por Andalucía, para definir una actitud "que será imposible de corregir si se sigue con esta iniciativa que no sólo pone en peligro el espacio natural, sino también a toda la economía de la provincia de Huelva". A su juicio "el PP sabe que esta iniciativa, aunque se apruebe con su mayoría absoluta, no va a poder llevarla a cabo de ninguna manera" También ha querido aclarar que "no nos parece bien ninguna campaña de boicot" a las fresas onubenses.

Por último, el portavoz de Vox en la Cámara andaluza, Manuel Gavira, ha advertido de que este campaña en contra de las fresas de Huelva "es sólo el primer paso de algo que tendrá unas nefastas consecuencias, ya que la UE está pagando grandes cantidades de dinero para que se deje de producir; la Agenda 2030 la que nos oponemos, tiene estas consecuencias".

Sobre la comparecencia de Delibes, Gavira considera que "no es necesaria porque ya fue escuchado cuando se presentó la proposición la pasada legislatura y acudió al Parlamento el 29 de marzo del año pasado".