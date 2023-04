Doñana también tiene su sitio en el real

El real de la Feria de Sevilla es un escenario como cualquier otro para que, en tiempos de precampaña electoral, cargos y dirigentes políticos de cualquier color se paseen para buscar la foto que dé cuenta de su paso por el mismo y de paso, continuar con la labor de trasladar sus mensajes en un entorno poco habitual. Ayer, coincidieron en ese espacio la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra. Ambas aprovecharon la ocasión para arremeter contra el presidente de la Junta –también presente– y sus planes de regadíos en Doñana.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que el Gobierno central tomará las medidas que sean oportunas “incluidas las jurídicas” si la Junta de Andalucía no “rectifica” y se retira la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. Montero, calificó como “gravísimo” lo que está ocurriendo en torno a Doñana y la “cerrazón” de Juanma Moreno, al que instó a “rectificar” y retirar la iniciativa sobre los regadíos que está tramitando el Parlamento autonómico.

Además, señaló que “desde el primer momento” advirtieron de que la proposición de ley estaba “fuera de la legislación comunitaria” y que contravenía la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y las indicaciones del Gobierno de España. Según Montero, se está poniendo en riesgo la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional de Doñana de la Unesco.

Además, quiso añadir que es “necesario” que en la reunión de la Comisión Europea con el consejero de Medio Ambiente, tenga “un compromiso serio de dar marcha atrás” y que, en caso de que no lo haga, el Gobierno “en el marco de sus competencias” tomará las decisiones “que en cada momento sean oportunas, incluidas las jurídicas” y recurrirá la ley si es necesario.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, pidió al presidente de la Junta de Andalucía que “asuma su error, que reconozca que mintió y prometió cosas que sabía que no podía cumplir” y que “retire inmediatamente” la proposición de Ley de reordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana. La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España indicó que Moreno “se ha intentado hacer pasar por algo que no es, él ha ido siempre de moderado y en el fondo lo que tenemos enfrente es un extremista del PP que ha hecho cosas o se ha atrevido a proponer cosas que no se ha atrevido a proponer nadie”.

“Como hizo Bolsonaro con la Amazonía lo está haciendo igual el señor Moreno Bonilla con Doñana que quiero recordar que es un patrimonio ecológico no solo de los andaluces, que por supuesto, pero también del conjunto de los españoles y del conjunto de la humanidad, porque es la principal reserva ecológica de toda Europa” aseveró Belarra.