Economía destituirá a todos los gerentes provinciales de la agencia IDEA

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, iniciará la próxima semana una profunda renovación de IDEA, la agencia inversora de la Junta en las empresas, así como el principal brazo de las ayudas a las mismas. Velasco tiene previsto destituir de sus cargos a todos los gerentes provinciales de IDEA en Andalucía, que serán sustituidos por trabajadores de la misma agencia en esta zona. Desde IDEA se considera que todas estas personas habían sido nombradas por sus vinculaciones políticas, de ahí que se prefiere la sustitución para profesionalizar este ente.

Rogelio Velasco ha aplicado un método muy particular de nombramientos en su Consejería. Ha entrevistado, personalmente, a 80 profesionales y, de acuerdo, con este encuentro y con sus currículums, procedió a los nombramientos. Según él mismo ha explicado, de su equipo actual, sólo conocía a una persona. Ahora recurrirá a los propios profesionales de IDEA para nombrar a los dirigentes provinciales.

El director de IDEA, Fernando Casas, fue secretario general de Hacienda en el anterior Gobierno de Susana Díaz. En este sentido, Rogelio Velasco, ligado a Ciudadanos, ha sido el menos partidario de los consejeros a la hora de completar sus equipos. Esto ha provocado, no obstante, dos ceses tempranos, los de la secretaria general de Universidades y la de la directora general de Fondos Europeos. La primera no ha podido compatibilizar el cargo con unas estancias en un instituto de California y la segunda terminó por no gustar al propio consejero.

IDEA va a ser la primera agencia que adopta las decisiones de la reciente auditoría de la Intervención General de la Junta. El consejero llevará el plan de reestructuración al Consejo de Gobierno de este martes. El objetivo del cambio es integrar a IDEA en la Consejería y dotarla de una mayor profesionalización.

IDEA ha sido también una agencia polémica, pues varios departamentos la utilizaron como intermediaria pagadora porque no tenía una intervención previa como las consejerías. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con las ayudas a los trabajadores despedidos por ERE. La Consejería de Empleo, que era la financiadora, transfería los fondos a IDEA para que ésta fuese, finalmente, la que pagase. En Empleo cada gasto estaba intervenido previamente.

En la última auditoría se encontró que IDEA es la que paga las oficinas y personal de la Junta en Madrid y en Bruselas, dos instrumentos de representación y promoción que no está entre sus atribuciones. La auditoría puso de manifiesto que los estatutos de IDEA se habían convertido en un cajón de sastre, donde han cabido todo tipo de funciones, provocando la dispersión de objetivos. Además, carecía de un plan estratégico y de la evaluación de sus políticas.

La Junta ha decidido retirar la acusación del caso de los Avales, que implica IDEA, a pesar de que los abogados del PP insisten en ello.

IDEA cuenta con 330 trabajadores en toda la comunidad y un presupuesto de 173 millones de euros, de los cuales 16,6 se destinan a personal.

La próxima semana se celebran dos Consejos de Gobierno. El del martes es ordinario, y en ése se tratará la reestructuración de IDEA. El jueves, de carácter extraordinario, será el que apruebe el proyecto de Presupuestos 2019 para enviarlo al Parlamento.