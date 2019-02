Educación anuncia un plan para aumentar el empleo de los alumnos de FP

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado un plan para aumentar el empleo de los jóvenes que cursan Formación Profesional (FP) en Andalucía mediante la creación de una plataforma con las carteras de Economía y Empleo. Imbroda ha asegurado que la actuación de su consejería en materia de FP estará vinculada con el tejido empresarial con el fin de reducir la tasa del "45% de paro juvenil".

En su primera comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte, Imbroda ha lamentado que en el último lustro haya habido "140.000 jóvenes que no han podido acceder a una plaza pública de FP", un dato que el consejero ha calificado de "grandísimo disparate". Imbroda ha puesto el ejemplo de Alemania, cuyo 50% de la fuerza laboral procede de la FP, y, sin pretender comparar las sociedades de ambos países, ha señalado que "no es posible que no tengamos desarrollados esos itinerarios formativos".

El consejero ha presentado a los grupos parlamentarios las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura, entre los que ha destacado la urgencia de reducir las tasas de abandono escolar, la mejora de la educación por medio de la "excelencia" y el acometimiento de los "déficit estructurales" en materia de la reforma de los centros y el establecimiento de la bioclimatización generalizada.

La convocatoria de oposiciones de Primaria, en marzo

En cuanto a los tareas urgentes que la Consejería de Educación está efectuando estos días, Imbroda ha mencionado la Oferta de Empleo Público y la necesidad de acelerar las sustituciones de los docentes en los centros. El consejero ha asegurado que la convocatoria de oposiciones de Primaria se hará pública "el próximo mes" y contará con "más de 3.000 plazas".

Reglamento de la autoridad pública del docente

Sobre el resto de objetivos para los próximos años, además del ya anunciado programa de refuerzo educativo para 100.000 estudiantes de Primaria para el mes de julio, Imbroda ha anunciado el desarrollo reglamentario de la figura de autoridad pública de los docentes, la creación de al menos un centro de bachillerato internacional en cada provincia de Andalucía y una evaluación del programa de bilingüismo, implantado desde hace 12 años.