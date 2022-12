Espadas está convencido que la Justicia suspenderá la entrada en la cárcel de Griñán

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, está "convencido" de que la Justicia suspenderá el ingreso en prisión del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán una vez que quede acreditado que necesita un tratamiento para luchar contra el cáncer que padece.

La semana pasada, la Audiencia Provincial de Sevilla decretó el ingreso voluntario en prisión de Griñán y los otros condenados por el caso de los ERE falsos en diez días, pero la defensa del ex presidente pidió que no se produjera su entrada en la cárcel debido a la enfermedad, por lo que está a la espera de que la Justicia acredite que el tratamiento que necesita es incompatible con su encarcelamiento.

En rueda de prensa para hacer balance de la labor del grupo parlamentario, Espadas se ha mostrado convencido de que "si de verdad la justicia se impone" se aceptará la petición de la defensa de Griñán "para retrasar la pena de privación de libertad y acomodarla a que pueda recibir el tratamiento médico que necesita en este momento".

Ha recordado Espadas este martes que existe una "infinidad de precedentes" de casos parecidos al del ex presidente de la Junta, por lo que ha dicho que no le cabe "ninguna duda" de que la Justicia paralice su ingreso en prisión, ya que una vez que se conozcan los informes "preceptivos" se adoptará "la decisión correcta" y Griñán pueda tratarse su enfermedad.

Espadas ha expresado su deseo de que el tratamiento sea "satisfactorio" y ha abogado por ser "positivos" con esta enfermedad y porque está seguro de que Griñán "es una persona fuerte que va a conseguir superarlo", según ha recogido Efe en una nota.

Espadas se reivindica y ofrece debate con los socialistas críticos

Espadas ha reivindicado además su trabajo de coordinación en el seno de la federación socialista andaluza y ha retado a cualquier militante crítico a que plantee sus opiniones con "publicidad" y que le soliciten reuniones para poder "debatir" con ellos.

Así lo ha trasladado el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla después de ser preguntado sobre la posible existencia de un "sector crítico" en el PSOE andaluz después de la presentación fuera de plazo la pasada semana de las enmiendas que el Grupo Socialista quiso mantener en el debate final del Presupuesto para 2023 que se sustanció en el Parlamento la pasada semana.

Espadas ha respondido que "la labor del grupo parlamentario" socialista "siempre va a estar sujeta al análisis o la crítica de cualquier compañero en el partido, en las direcciones provinciales o en la regional cuando lo estimen, igual que la mía", porque "estamos sujetos a debate y a crítica".

Espadas rechaza querer ver las cosas "blancas o negras"

Espadas ha lamentado que "hemos elevado a categoría de grandísimo problema algo que se limita a ser una interpretación errónea de una hora de terminación de plazo de registro de unas enmiendas que ya habían sido rechazadas de plano por el Gobierno andaluz dos días antes" de que se hubieran podido registrar en el Parlamento, en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

"Esto es querer ver lo blanco negro", ha dicho Espadas, quien ha incidido al respecto en que el PP-A había rechazado "todas las enmiendas" del Grupo Socialista al Presupuesto y que, por tanto, "no habrían sido admitidas aunque las hubiéramos vuelto a presentar en el Pleno". Eso, ha añadido el dirigente socialista, no es óbice para que en el PSOE-A les sepa "mal que ese error de interpretación en un plazo haya significado toda esa polémica, pero no por el resultado final que se hubiese producido" en la votación en el Pleno, según ha reiterado.

Espadas ha señalado que, frente a "la realidad de un grupo muy renovado que ha empezado con ilusión, mucha fuerza y muy buena preparación técnica" como la del Grupo Socialista, no va a "hacer oídos a esta cuestión puntual cuando observo que nadie critica a la Mesa del Parlamento y a la mayoría absoluta del PP-A, que se ha saltado a la torera un plazo para convocar el Pleno de Presupuestos de forma antirreglamentaria a las 12:00" del miércoles "cuando debía ser a las 17:00", para que transcurriera un mínimo de 48 horas desde la publicación del dictamen del proyecto de ley que aprobó la comisión de Hacienda.

"¿Qué pasa, que los plazos son importantes para el PSOE y no para el PP o la Mesa del Parlamento?", ha preguntado Espadas, que ha denunciado que hay "muchas ganas de buscarle las cosquillas al PSOE y muy pocas de buscárselas al PP y al Gobierno andaluz". "Por algo será", ha apostillado.

Reunión con los ocho secretarios provinciales

Espadas ha desvelado además que este mismo martes por la mañana iba a mantener la habitual "reunión de coordinación mensual" con los ocho secretarios generales provinciales del PSOE andaluz, con quienes habla "con mucha frecuencia", según ha añadido para subrayar que "ninguno" de ellos le ha trasladado "crítica ni malestar con esta cuestión puntual" del registro de enmiendas "ni con el trabajo de la dirección regional o el grupo parlamentario".

Ha añadido que la Ejecutiva Regional del PSOE-A se reunirá "a la vuelta de vacaciones" de Navidad, y él está "abierto a cualquier cuestión, o crítica, o problema que me quiera trasladar cualquier militante de Andalucía", pero ha pedido que quien quiera "lo haga para que pueda debatir con él, es decir, con publicidad y petición de reunión con el secretario general".

En esa línea, ha subrayado que "esta casa tiene las puertas abiertas", y se ha reivindicado como el secretario general del PSOE-A que "probablemente más reuniones de coordinación ha tenido jamás en la historia del partido con todos los equipos que tiene en todos los rincones de Andalucía".

"Por tanto, no es que cierre filas respecto a mis compañeros, es que tengo la absoluta tranquilidad del trabajo diario que, más allá de la visibilidad en los medios, se lleva a cabo", ha razonado Espadas antes de agregar que, "si no se trabajara, el crítico conmigo mismo sería yo".

El líder del PSOE-A ha aseverado que su partido "va a volver a gobernar" Andalucía "y, si el PP lo hace como lo está haciendo en estos primeros meses de legislatura, la próxima será muy distinta, y con el PSOE en el Gobierno" de la Junta.

Espadas ha añadido que la "frecuencia en los contactos" y su "trabajo permanente" con los ocho secretarios generales del PSOE-A "demuestra claramente que no estoy alejado, aislado ni encerrado en San Vicente -en referencia a la sede del PSOE-A- trabajando en un proyecto personal".

Seguirá como parlamentario en Andalucía y senador

De igual modo, ha defendido que trabaja con "dedicación absoluta" tanto en su rol como parlamentario andaluz como en el de senador, dos puestos "plenamente compatibles" que desarrolla "con plenitud", según ha agregado antes de matizar que "en el momento en que mi estrategia política sea diferente, tomaré decisiones que correspondan".

Espadas ha concluido que, "más allá del ruido o del interés que tenga algún compañero o compañera, que siempre lo hay y lo habrá, para mí eso no es relevante a efectos de concentrarnos en lo que hace y no hace el Gobierno del PP en Andalucía y sacar adelante el proyecto de país en el que el PSOE ahora mismo está inmerso, en un momento duro, en el que el PP ha decidido tirarse al monte y echar un órdago a las instituciones y a las Cortes Generales", ha declarado según una nota de Europa Press.

"El PSOE va a seguir siendo el partido que piense en el proyecto colectivo de país y no en sus intereses electorales", y "los que quieran hablar de proyectos propios es porque tienen estrategias personales", ha sentenciado Espadas antes de concluir que él "solo tiene un proyecto, que se llama PSOE, y es un proyecto colectivo de sociedad que comparte con el PSOE federal y los compañeros del PSOE de cada provincia", ha concluido Espadas.