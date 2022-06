Espadas rectifica y coloca al PSOE en contra de la ampliación de riegos de Doñana

"Si vienen con lo mismo que trajo al Parlamento, tendrá el no absoluto". El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha anunciado que el grupo socialista se opondrá, ahora, a la ampliación de zonas autorizadas para riego situadas junto a Doñana. En la anterior legislatura, el PSOE se abstuvo ante la moción que presentaron, para ello, PP, Ciudadanos y Vox. El presidente Juanma Moreno anunció durante la campaña que éste será un proyecto de ley que no será olvidado, se tramitará ante el Parlamento como proposición de ley, pero el voto del PSOE no es decisivo.

Bendodo ha sostenido que "esta legislatura es la legislatura del agua"

"Si se quiere hacer lo mismo que la otra vez conmigo que no cuente", ha explicado Espadas a los medios, antes de participar en una reunión con los diputados del grupo socialista. Este mismo miércoles, el consejero de Presidencia en funciones, Elías Bendodo, ha asegurado que esta legislatura será "la legislatura del agua", aunque el Gobierno del PP tiene una idea muy voluble sobre el líquido primario, al entender que una de sus características es que es posible asegurarlo como recurso ecológico a la vez que se sobreutiliza. "El agua no es de derechas ni de izquierdas", ha zanjado Bendodo.

La Unesco, la Comisión Europea y el Gobierno central han advertido de que, si el Parlamento convierte en ley la proposición, España y la Junta se enfrentarán a denuncias y sanciones, ya que el acuífero de Doñana ya se encuentra en situación de sobreexplotación.

Juan Espadas ha apelado a "la oportunidad de mejorar las cosas", mientras que ha considerado que el primer gesto que debería tener el presidente de la Junta para demostrar otra disposición para gestionar el entorno económico del Parque Nacional de Doñana debería ser la convocatoria del Consejo de Participación de Doñana, un gesto que ha situado dentro de lo que ha descrito como "las cosas bien hechas".

El secretario general del PSOE ha situado la convocatoria del Consejo de Participación de Doñana, como reclamó su presidente, Miguel Delibes, como el primer paso para dilucidar el incremento de los regadíos en los alrededores de Doñana al estimar que "cualquier iniciativa sin haberse producido esa convocatoria va cojo", convencido de la necesidad de evitar "los problemas de imagen de los productos de Doñana".

"Haga lo que el señor Delibes le pidió y que desoyó", se ha referido Espadas al ex director de la Estación Biológica de Doñana y a Juanma Moreno.

"No reincida en una estrategia irresponsable de traer ningún papel", ha sostenido el líder de los socialistas andaluces, quien ha apelado a que cualquier iniciativa sobre Doñana "la plantée previamente con la sociedad y el territorio", convencido de la necesidad de "escuchar a los ayuntamientos del entorno, a los agricultores, a los ecologistas".

Espadas ha instado al Gobierno andaluz a que "no nos meta en un lío gordo con la Comisión Europea, con el Gobierno", mientras que ha explicado la iniciativa de los tres grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox sobre los regadíos en Doñana en el hecho de que Moreno "lo hizo porque sabía que iba a anticipar las elecciones" y con ello "buscaba rédito electoral", por lo que ha augurado que "ahora tendrá que cumplir con los que se ha comprometido".