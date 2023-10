Feijóo mira a Andalucía para endurecer su oposición a Pedro Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está perfilando estos días su nueva estrategia de oposición ante la negociación de investidura de Pedro Sánchez. El gallego ha concluido que tiene que dar un giro más duro a su discurso político y para ello va a centrar sus fuerzas en tres ejes: la posible amnistía a los independentistas catalanes del procés, la tramitación de los indultos a los altos cargos de los ERE, entre ellos el del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, y la posición del Gobierno en la guerra entre Israel y Hamas.

Para ello, no ha dudado en echar mano del presidente de la Junta Juanma Moreno, que tiene previsto estar el próximo jueves en el Senado, junto con los otros 11 presidentes autonómicos del PP, para rechazar la amnistía y los posibles pactos del presidente del Gobierno en funciones con ERC, Junts y Bildu. Así, la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado será el escenario en el que el PP podrá censurar cualquier posible trato de favor a Cataluña y al País Vasco a cambio de la investidura, máxime cuando es competencia de este órgano recabar información de los acuerdos bilaterales o multilaterales en aspectos fiscales.

Feijóo quiere exhibir su poder autonómico ante los españoles e incluso ha llamado a sumarse a esta iniciativa al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha mostrado públicamente sus reticencias al pacto del PSOE con las fuerzas independentistas para seguir en La Moncloa, pero es poco probable que asista el jueves a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. No asistirán seguro los presidentes de Asturias y Navarra, tampoco están obligados

El PP vincula la tramitación del indulto al ex presidente andaluz José Antonio Griñán y a los otros ocho ex altos cargos de la Junta a las presiones por aprobar cuanto antes la ley de amnistía para los encausados en el procés y no tener críticas internas en el PSOE andaluz.

"Sánchez debería dejar por escrito que no facilitará indultos, ni amnistía ni referéndum. Son tres cuestiones muy difíciles de defender y de tragar por los españoles", declaró esta semana el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

El rechazo de los barones del PP a la amnistía es claro y manifiesto y lo más probable es que la ley acaba en el Tribunal Constitucional. Juanma Moreno ha sido esta semana bastante rotundo contra las negociaciones que Pedro Sánchez lleva al respecto. “Sánchez cruza una línea más y va sin frenos hacia un pacto de la vergüenza con quienes van contra España”, aseguraba en la red social X.

A Bildu hay que exigirle que ayude a esclarecer los crímenes pendientes de ETA y respete la dignidad de las víctimas del terrorismo.Sánchez cruza una línea más y va sin frenos hacia un pacto de la vergüenza con quienes van contra España. pic.twitter.com/QUBF61Ocvj — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 13, 2023

Si Pedro Sánchez logra ser investido presidente, se vaticinan cambios dentro de la organización parlamentaria del PP. Pero para aumentar el control parlamentario primero tiene que haber una fecha de investidura, algo que los populares demandan a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Con respecto a la guerra de Israel con Hamas, el pasado viernes Feijóo ya criticó en una reunión con sus colegas del Partido Popular Europeo, que Sánchez no haya informado al Congreso de la "dedicada situación" en Israel tras los "ataques terroristas" de Hamás, máxime cuando España ostenta la Presidencia española de turno de la UE.

Por lo pronto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está dispuesto a acudir al Parlamento a ofrecer esas explicaciones, una comparecencia que la formación de Feijóo considera insuficiente ya que, a su juicio, debería corresponder también el presidente del Gobierno en funciones.