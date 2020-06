-¿Cuántas empresas hay en este sector en Andalucía y cuántas se han adherido a la asociación?

-Calculamos que puede haber 400 ó 500 empresas, pero no existe un censo oficial, porque nuestra clasificación en los CNAE o IAE, esta muy difusa. No existe a nivel nacional, un epígrafe que defina bien lo que hacemos, es una asignatura pendiente, no sólo en Andalucía. Conseguir que estemos bien clasificados como industria, y como un sector importantísima para el turismo MICE o la cultura es clave. Sin nosotros no hay congresos, ni reuniones, ni hay espectáculo.