Génova pide al PP andaluz una lista de unidad en torno a Virginia Pérez

La dirección nacional del PP ha pedido a la andaluza que reconduzca la crisis abierta en la provincia de Sevilla, de modo que se acuerde una lista de unidad en torno a Virginia Pérez. La cúpula andaluza y Juanma Moreno apoyan a otro candidato, a Juan Ávila, alcalde de Carmona. Lo que Génova propone es que Ávila se integre en la lista de Virginia Pérez, de acuerdo a la relación de avales que ambos han obtenido.

La vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Beltrán, ha telefoneado este lunes a su homóloga en Andalucía, Loles López, para proponerle este acuerdo. Virginia Pérez, que ha terminado por ser la candidata que prefiere Génova, ha reunido 3.000 avales para su propuesta, mientras que Juan Ávila se ha quedado muy cerca de los 1.500, a pesar de que ha contado con el apoyo expreso de Juanma Moreno y de varios consejeros del Gobierno andaluz, entre éstos, el de Patricia Navarro.

Los congresos provinciales del PP andaluz han abierto una guerra entre Génova y San Telmo, que en el caso de Sevilla se puede reconducir si la cúpula regional opta por volver a la calma. La dirección andaluza buscaba una persona distinta a Virginia Pérez e intentaba que ella no le pusiese fecha al congreso sevillano. Pero Pérez optó por fijarlo el último fin de semana de marzo, a pesar de que la dirección regional amenazó con montar una gestora en la provincia de Sevilla.

No fue así, pero Juanma Moreno, presidente de la Junta y del PP andaluz, convenció al alcalde de Carmona para que plantase cara a Pérez. Y eso ocurrió, pero la recogida de avales, que es un primer planteamiento del congreso provincial, se ha resuelto con una clara victoria, inicial pero significativa, de Verónica Pérez.

Si ella ganase el congreso provincial, ello supondría un fuerte varapalo para Juanma Moreno, porque significaría que el presidente de al Junta no tiene el control de todo el partido, a pesar de dirigir la Junta.

Fuentes cercanas a San Telmo han explicado que no se posicionan sobre esta oferta, pero admiten que Sevilla se ha convertido en un gran problema cuando no debía ser ni un problema mínimo. Hay quien está proponiendo una tercera vía, en torno a otra persona para salvar esta disputa, pero Génova no ha atendido, de momento, a esta opción.

El de Sevilla se presenta como el congreso más disputado de los andaluces, aunque en Cádiz y en Huelva también pueden diverger varios candidatos.

No es el primer toque de atención de la dirección del PP nacional en menos de 48 horas. Este domingo, advirtió al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que no podía nombrar secretaria general del PP en Málaga a Patricia Navarro, ya que sería incompatible con su cargo de delegada del Gobierno de la Junta en esta provincia. Bendodo, presidente del PP malagueño, sí cuenta con permiso para ello.