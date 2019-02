El Gobierno andaluz cambiará la norma para renovar la RTVA

El Gobierno andaluz renovará el consejo de administración de la RTVA, la empresa de Canal Sur, con o sin acuerdo con el PSOE y Adelante Andalucía. En el caso de que no se alcance un consenso general, el Gobierno, formado por PP y Ciudadanos, modificará la ley, de modo que en vez de necesitar a los tres quintos de la Cámara para el acuerdo, se reducirá este requisito a la mayoría absoluta. Los órganos que dependen del Parlamento, como la RTVA y el Consejo de Audiovisual, necesitan de esta mayoría agravada, y ése es el motivo por el que sus miembros ya han cumplido sus mandatos.

La modificación incluiría también una reducción del número de miembros de los consejos y la adopción de "un voto ponderado", de acuerdo con la representación de cada partido en el Parlamento. Esto es contradictorio con la naturaleza de los propios órganos, ya que los miembros de los consejos no representan a los partidos, sino que son independientes. De hecho, tienen el apoyo de la Cámara, no de el partido que le propone.

En la anterior legislatura, Ciudadanos y Podemos, que no están en estos consejos, no lograron que PSOE y PP llegasen a un acuerdo. La última vez que el Parlamento pudo elegir al director de la RTVA fue en 2008, pero Pablo Carrasco dimitió y desde entonces no se ha vuelto a producir el consenso necesario. Ni Ciudadanos ni Podemos lograron entrar en estos órganos. No obstante, el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha declarado este martes que ha encontrado "disposición" en el resto de los grupos para llegar a acuerdos.