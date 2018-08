El Gobierno crea un mando único para el control de la inmigración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes la creación de un mando único operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que será un general de la Guardia Civil, para centralizar y coordinar las actuaciones de control de inmigración en la frontera y el Estrecho. Lo ha anunciado Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy, en la que ha hecho balance de la gestión realizada durante los dos meses de su Gobierno.

Sánchez, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros para hacer balance de la gestión realizada en dos meses de su Gobierno, ha insistido en que se trata de un mando único que coordina operativamente y no políticamente "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras" en la zona del estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes.

"La migración no ha empezado con este Gobierno, sino que lo que ha comenzado es la política migratoria que, hasta ahora, no existía", ha justificado el jefe del Ejecutivo, que acusó a la que la anterior administración de "no poner atención ni recursos económicos".

Sobre el funcionamiento del mando único, Sánchez ha señalado que centralizará la coordinación y el seguimiento de todas las actuaciones realizadas y vinculadas con la inmigración ilegal, así como los mecanismos necesarios para la utilización de todos los recursos humanos y materiales disponibles y la rápida y oportuna transferencia de la información.

A juicio del presidente del Gobierno, con la optimización de todos los recursos y los resultados de las actuaciones en curso se podrá impedir la salida de embarcaciones de inmigrantes de los países de origen y evitar "su llegada inadvertida" a España.

Sánchez ha dicho que esta autoridad única se regirá por la legislación nacional e internacional vigente, así como por los convenios suscritos en materia de seguridad marítima de salvamento, protegiendo la vida de los migrantes y respetando su dignidad.

Según un comunicado del ministerio de Interior, este mando único también coordinará las actuaciones de los medios de Salvamento Marítimo (SASEMAR) y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR), así como gestionará las relaciones con las entidades e instituciones del Estado, de las comunidades autónomas y ayuntamientos y la Cruz Roja.

Interior ha detallado que en el Centro de Coordinación se integrarán representantes de las Fuerzas Armadas, FRONTEX, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, Policía Nacional, Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera, Capitanías Marítimas, Sasemar y Cruz Roja, debiendo aportar cada uno los recursos humanos y los medios materiales pertinentes.

Por su parte, Sánchez ha recordado que, paralelamente, España ha impulsado un plan de choque de 30 millones hasta final de año para reforzar la atención a pie de playa, ampliar las plazas de atención humanitaria y crear un nuevo servicio de asistencia y derivación

Ha resumido los cuatro ejes de la política migratoria del Gobierno, entre los que ha destacado la potenciación del diálogo y la cooperación con los países de origen y tránsito de los inmigrantes y se ha referido principalmente a Marruecos, aunque también ha mencionado a Argelia y Mauritania.

Además, ha comentado el control de fronteras y ha dicho que el Gobierno y sus distintos ministerios tienen múltiples operativos que trabajan para regular los flujos migratorios, así como el citado plan de choque para garantizar la atención humanitaria.

Como cuarto punto del plan de trabajo del Gobierno, ha citado el impulso dado a la cooperación europea, al señalar que "cuando un migrante pisa la playa de Tarifa o de Algeciras no está pisando España, sino Europa".

Por ello, ha recalcado, "desde el primer minuto este Gobierno ha explicado la necesidad de que la Comisión Europea y las instituciones europeas colaboren con recursos económicos".