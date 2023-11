Guía práctica para implantar el autoconsumo en tu comunidad de vecinos

El despliegue en nuestro país de la energía solar crece cada día a pasos agigantados. El autoconsumo ya ha superado con creces los argumentos en contra a los que se enfrentaba hace unos años (coste, dificultad de instalación, etc) y hoy día cada vez son más los ciudadanos particulares, empresas, marcas e industrias que se suben al carro de la energía solar. Si de algo puede presumir España, de hecho, es de horas de sol. A esto se suma, además, que las administraciones públicas (locales, autonómicas y estatales), están facilitando la instalación de placas fotovoltaicas gracias a subvenciones y simplificación administrativa.

Así, según la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), en 2022 se instalaron 2.507 MW de nueva potencia de energía solar en instalaciones de autoconsumo. En total, España ya cuenta con 5249 MW de potencia instalada acumulada. Esto es una cifra considerable, ya que con respecto a 2021, la potencia de energía solar en instalaciones de autoconsumo ha crecido nada menos que un 108%. Es decir, se ha duplicado en apenas un año. Pues bien, en cuanto al reparto por sectores, la mayoría de esta nueva potencia, un 47%, se ha instalado en el sector industrial, un 32% en el sector residencial y un 20% en el sector comercial, siendo el 1% restante autoconsumo aislado.

En concreto, el autoconsumo colectivo (instalar placas solares en comunidades de vecinos, edificios públicos o privados) se ha convertido en la llave que abre la puerta del ahorro en la factura y de la eficiencia energética. En el caso de la filial de Redes de Endesa, E-distribución, ha multiplicado por más de cuatro en tan sólo ocho meses la cifra de autoconsumos colectivos activados en su red. Estas instalaciones proporcionan electricidad a más de 3.600 clientes.

Los datos están ahí, pero quizá te preguntes cómo puedes subirte a la ola del autoconsumo sin tener por qué hacerlo tú solo. Con esta guía práctica con respuestas a tus preguntas sabrás como hacerlo.

1. ¿Qué es el autoconsumo colectivo y quién se puede beneficiar?Cuando hablamos de autoconsumo colectivo nos referimos al modelo mediante el cual bloques de viviendas, polígonos industriales o comunidades energéticas tienen una instalación fotovoltaica colectiva que genera electricidad para el uso de varios consumidores conectados. Por ejemplo, un caso sería un Ayuntamiento que pone paneles solares en la azotea del polideportivo municipal para darle suministro a éste, a la sede del ayuntamiento y a un edificio de viviendas cercano.

El ahorro económico va a depender de la producción de cada instalación y del consumo de cada cliente

En el caso de las comunidades de vecinos, se pueden instalar paneles para las zonas comunes como son la luz del portal, los jardines, el garaje o el ascensor, o para dar suministro a las viviendas para usos particulares. El más extendido es todavía el autoconsumo individual, el que se instala en el tejado de una vivienda unifamiliar o un edificio o en un terreno que esté a menos de 500 metros, pero lo cierto es que el colectivo está experimentando un crecimiento exponencial.

En el caso de Endesa, el 98% de las instalaciones activadas en su red de distribución son autoconsumos individuales, pero los colectivos están creciendo a gran velocidad y en apenas 9 meses, las activaciones de autoconsumos colectivos se han multiplicado por cuatro respecto al cierre del pasado año.

2. ¿Cuántos tipos de autoconsumo colectivo hay?

Hay básicamente dos tipos, con y sin excedentes. El autoconsumo con excedentes se da cuando las instalaciones de generación pueden, además de suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía en las redes de transporte y distribución. En este caso, la energía que produces y no consumes en ese momento la viertes a la red y a cambio la comercializadora te descuenta la cantidad correspondiente de la parte de consumo de la factura.

En cambio, el autoconsumo sin excedentes tiene un sistema antivertido que impide que se pueda inyectar la energía no consumida a la red de distribución. En ese caso, o se tienen baterías para almacenarla o el cliente debe limitar la generación.

3. ¿Qué requisitos debe tener la comunidad o edificio para acogerse al autoconsumo colectivo?

Aquí hay varios aspectos a contemplar. Lo primero, es que los vecinos lo aprueben, por mayoría simple cuando la instalación sirva para alimentar servicios comunes (ascensor, luz del portal...) o con el apoyo de un tercio de los vecinos cuando los paneles se utilizan para el consumo de cada vivienda. Los vecinos que no quieran hacer uso del autoconsumo no tienen que sufragar el coste de la instalación, pero no podrán beneficiarse de la producción de la misma.

También tienen que firmar el acuerdo de reparto, que establece cómo se va a repartir la energía eléctrica producida por los paneles solares entre los diferentes participantes. Después, hay que tener en cuenta que la instalación debe ser realizada por una empresa especializada con electricistas expertos en la materia, que garanticen una ejecución de calidad. Lo principal es contar con una superficie suficiente para la instalación de los paneles solares, bien en un tejado, sobre cubiertas o en un jardín, por ejemplo.

Otro de los factores a es la orientación respecto al sol para obtener el máximo rendimiento posible: la mejor es la orientación Sur.

4. ¿Qué pasos hay que dar y quién nos puede ayudar?

En los autoconsumos individuales residenciales el procedimiento es más sencillo y ya está más asentado. Pero en el colectivo es algo más complejo. Para que te hagas una idea, en las comunidades de vecinos, la regulación implica hasta a siete agentes en el proceso de tramitación: el cliente, la comunidad de propietarios, el instalador, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, la distribuidora y la comercializadora.

Una vez que la junta de vecinos ha aprobado la instalación de las placas en las zonas comunes y se ha concretado qué vecinos participarán en el autoconsumo colectivo, hay que solicitar presupuesto a un instalador para que coloque los paneles y realice la instalación eléctrica, pedir a la distribuidora el permiso de acceso y conexión, pedir al Ayuntamiento las licencias que correspondan, dirigirse a la comunidad autónoma para lograr el Certificado de Instalación Eléctrica (CIE), gestionar con la distribuidora el Contrato Técnico de Acceso (CTA) y la verificación de la instalación. Después, hay que remitir a la distribuidora a través de su comercializadora el acuerdo de reparto de energía entre los vecinos y rellenar un fichero TXT, con los coeficientes de reparto.

Inversión La amortización de una instalación fotovoltaica en viviendas se sitúa entre los 6 y los 10 años

Son muchos pasos y hay que ir a muchas ventanillas diferentes. Por eso la nueva figura del gestor de autoconsumo, al ser una persona familiarizada con la regulación de las instalaciones de autoconsumo colectivo, va a ayudar seguro a agilizar el proceso, ya que puede realizar los trámites en nombre de todos los participantes en un autoconsumo colectivo. Podrá ser un vecino, el administrador de fincas, o una empresa especializada. 5. ¿Cuánto pueden ahorrar en la factura los usuarios de autoconsumo colectivo?

Aquí hay tantos casos como viviendas. Todo dependerá de lo que consuma cada cliente, del tamaño de la instalación fotovoltaica, de las horas de sol que reciba, de su orientación, del precio de la luz... En todo caso, tanto en el autoconsumo individual como en el colectivo, tienes por una parte el ahorro que supone consumir la energía que se produce en la instalación y, por otro, la compensación en la factura en el caso de que se produzcan excedentes y éstos se viertan a la red. Como ejemplo, según el IDAE, actualmente un sistema de 3 kW puede cubrir la mayoría de las necesidades de iluminación y consumo eléctrico de un hogar de cuatro miembros y una superficie de 70 m2.

Duración La vida útil de las instalaciones de autoconsumo colectivo puede alcanzar los 30 años

El máximo ahorro se da cuando se consume de forma instantánea, en el caso de los paneles durante las horas de sol. Ahí el consumidor se ahorra todo el término variable de la factura. También hay baterías físicas que permiten acumular la energía que no se consume, o virtuales “monederos de electricidad” que acumulan los KW no gastados para consumirlos cuando se necesiten. En viviendas unifamiliares hay algunos cálculos que indican que se pueden conseguir ahorros superiores al 50% en la factura.

En el caso de los colectivos hay muchos más factores a tener en cuenta. Si es una comunidad muy grande aunque sean 15-20 vecinos pueden llegar a tener un 1 kWp por usuario o más (hay muchas instalaciones colectivas de 20 a 40 kW), y por el contrario, en una comunidad más pequeña con 3 o 4 vecinos, aunque la cubierta sea más pequeña, seguramente podrán llegar también fácilmente a ese kWp porque tienen que repartir entre menos participantes. Por ejemplo, en una instalación colectiva con 0,45 kWp por vecino (una placa), en una comunidad con 10 vecinos para una instalación total de 4,5 kWp, el ahorro anual de estos vecinos el primer año puede ser de 200€ al mes.

En definitiva, en autoconsumo colectivo en España queda un largo camino por recorrer. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el 72% de las viviendas en España están ubicadas en bloques de pisos. En este horizonte de crecimiento, desde Endesa el objetivo es “ser capaces de responder a esa explosión de la demanda con agilidad, acompañando siempre al consumidor”.