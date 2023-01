Huelga en la Atención Primaria de Andalucía: últimas noticias en directo | La Junta asegura que sólo 69 facultativos han parado en toda Andalucía

La principal reivindicación de los facultativos de la Atención Primaria es poner límite a la insostenible agenda de citas a las que el SAS obliga a atender diariamente a los médicos de los centros de salud. Piden que que se establezca un máximo de 20 pacientes al díapor médico y un tiempo mínimo de diez minutos de consulta por cada uno de ellos.

Además, piden seguridad ante las agresiones y que se equiparen sus salarios con los de otras comunidades. En Andalucía cobran mil euros menos al mes que en el País Vasco o Cataluña.

Desde el SMP explican que las reuniones mantenidas durante estos últimos cuatro años con diferentes interlocutores "han sido infructuosas" para convencer a los actuales gobernantes "de las bondades de una atención primaria bien presupuestada, con recursos materiales, organizada con sentido común y suficientes profesionales, en el caso que nos ocupa los médicos, que además estén bien tratados".

"Por bien tratados entendemos que las retribuciones sean acordes al nivel de conocimientos, de responsabilidad y de penosidad que se nos exige, y que las condiciones de trabajo y de jornada nos estén lesionando nuestra salud y nuestras vidas constantemente", manifiesta en sindicato, desde donde añaden: "Estamos hartos. Esta situación no debe continuar".

"Tras cuatro años seguimos con prácticamente el mismo salario. Han subido escasamente el valor de la hora de las guardias y ahora nos pagan más por trabajar más horas, pero no era eso lo que pedíamos ni a lo que se comprometieron. Queríamos justicia y equiparación con otras profesiones y puestos, con los compañeros hospitalarios, con otras CCAA y países, y unas jornadas de duración razonable, lo cual no tenemos en muchos casos. No pedíamos trabajar más horas, aunque si se trabajan deberían pagarse mejor", manifiestan.