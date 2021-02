Imbroda descarta concertar el Bachillerato en Andalucía porque "no es prioritario"

El Bachillerato no se concertará, por ahora, en Andalucía. Así se desprende de las palabras pronunciadas este lunes por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, con las que ha vuelto a insistir en que la enseñanza preuniversitaria no se encuentra entre las prioridades de su departamento para que reciba fondos públicos en aquellos centros privados que la oferten.

Imbroda ha hecho estas declaraciones tras las quejas de las patronales de centros de enseñanza privada que han manifestado su decepción tras la celebración de los consejos locales y provinciales de escolarización, que han descartado concertar el Bachillerato. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, se ha rechazado la solicitud de 20 colegios.

El consejero ha recordado que ha sido la primera vez que la Junta ha planteado esta posibilidad, algo que es una verdad a medias, pues, por ejemplo, la capital hispalense cuenta con varios centros que tienen el Bachillerato concertado desde hace décadas, aunque también es cierto que el PSOE, en su largo periodo de gobierno en Andalucía, puso fin a estos acuerdos.

Las patronales le han echado en cara a la Consejería de Educación estos días que no cumpla el pacto de acuerdo entre PP y Cs, que incluye los conciertos en Bachillerato. Sin embargo, Imbroda ha referido que, pese a que esta opción se contempla, no es "prioritaria" porque "el sistema educativo, ahora mismo, no la necesita". En este sentido, ha recordado que la prioridad de concertar, por falta de plazas, se encuentra en la Educación Especial, la FP Básica y la FP de grado medio que tenga "alto nivel de empleabilidad".

La demanda se dispara en FP

Debe recordarse aquí que los últimos cursos la demanda de escolarización ha registrado un importante aumento en los ciclos formativos, pero no así en el Bachillerato. Sirva el ejemplo de la provincia de Sevilla, donde los matriculados en FP superan ya en mil a los de la etapa preuniversitaria, algo impensable hace una década. Este cambio de tendencia obedece a las necesidades del mercado laboral, que requiere de empleados con perfil técnico.

Imbroda se muestra sorprendido por la reacción de las patronales, en concreto de Escuelas Católicas, con la que mantuvo una reunión a finales de 2019 para exponerle la prioridades de la consejería en cuanto a concertación. Ya entonces se dejó claro que el Bachillerato, pese a contemplarse, no estaba entre las prioridades al no suponer un problema de escolarización, como sí ocurre con la Educación Especial (ante la necesidad de una atención más individualizada por la alta variedad de diversidades funcionales que se diagnostican) y en las FP (especialmente en la Básica, que ha demostrado ser una eficaz herramienta para que los alumnos permanezcan en el sistema de enseñanza).

De hecho, en un reportaje publicado por Diario de Sevilla el pasado otoño, el propio secretario general de Escuelas Católicas en Andalucía, Carlos Ruiz, reconocía que en el borrador del decreto para los conciertos educativos, el Bachillerato era el que menos prioridad tenía, de ahí que ahora llame la atención su sorpresa por la decisión de la consejería.

Respecto al polémico cierre de unidades públicas en Infantil, Imbroda ha recordado que no es la primera vez que se toma esta medida, que ya aplicaron gobiernos socialistas de la Junta, y que responde a la bajada de la natalidad que se viene sufriendo desde hace una década. "Ni antes se quiso desmantelar la educación pública ni ahora tampoco", ha referido el consejero, quien ha incidido en que hasta septiembre, cuando se cierren las listas definitivas de alumnos admitidos en los colegios, no se conocerá el número concreto de aulas que desaparecen.