Inés Arrimadas deja la política.

Hace unos meses, en abril, trasladó su residencia desde Madrid a Jerez, y este jueves 1 de junio ha anunciado que deja la política: Inés Arrimadas abandona la vida pública. La política jerezana era la única posibilidad que había en Ciudadanos para presentar un candidato a la Presidencia en las elecciones generales del 23 de julio, pero ella no quiso dar ese paso, después de conocer los pésimos resultados de los naranjas en las municipales del domingo. La dirección de Ciudadanos decidió este martes que no concurrirá a las generales, y Arrimadas ha comunicado su intención de volver a la vida privada y, por tanto, no concurrir en ninguna lista el 23 de julio.

Arrimadas ha seguido siendo portavoz parlamentaria hasta la disolución de las Cortes el lunes pasado. A Jerez se había trasladado a vivir con sus dos hijos y su marido, Xavier Cima, por razones familiares, ya que en su ciudad seguían viviendo sus padres. Ella misma explicó que tanto en Madrid como en Barcelona habían residido sin apoyo familia, pero ese trasladó ya anunció que el estrellato político iba en declive. Se especuló con que podría marchar al PP, pero finalmente ha optado por dejar la política.

La vida política de esta jerezana nacida en 1981 ha sido tan fulgurante como el de Ciudadanos. En 2011 se afilió a este partido en Barcelona, ciudad en la que trabajaba y con la que tenía vínculos pro haber vivido allí durante su infancia; fue la candidata de Ciudadanos en dos ocasiones a la presidencia de la Generalitat, y en una de estas ocasiones, el 21 de diciembre de 2017, ganó las elecciones, con 38 parlamentarios, una cifra alejada de la mayoría absoluta para gobernar.

Esas elecciones se celebraron en un momento muy tenso de la historia de España y de Cataluña, hacía dos meses que se había producido el intento independentista de Puigdemont y Oriol Junqueras. La Generalitat estaba intervenida por el Gobierno central, con sus funciones suspendidas, y los independentistas confiaban en ganar de modo claro las elecciones para revertir el proceso, pero no alcanzaron una mayoría absoluta de votos. Con Arrimadas a la cabeza, Ciudadanos agrupó la mayor parte del voto constitucionalista de Cataluña.

Poco después, Arrimadas dejó la política catalana por la nacional, con motivo de las generales de 2019, lo que supondría, a la postre, un descrédito para los naranjas en esa comunidad. Después de un mal resultado en las generales, el presidente del partido, Albert Ribera, dimitió, y Arrimadas le sucedió al ganar el cargo en unas elecciones primarias.

Los resultados de las autonómicas en Madrid, Castilla y León y en Andalucía anticipaban la desaparición que los naranjas sufrieron el domingo pasado.