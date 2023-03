Jesús Aguirre rectifica y deja al candidato del PSOE al Constitucional

Día de rectificaciones para el PP. El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha terminado por aceptar que el único candidato de la Cámara a nuevo vocal del Tribunal Constitucional es el jurista Juan Cano, presentado por el PSOE. Como ayer informó este medio, el PP se olvidó de presentar un nombre durante el tiempo que estuvo abierto el registro para ello. Pero Aguirre, en una decisión personal que acaba de rectificar, decidió prorrogar el plazo de entrega.

A última hora de este jueves, Aguirre ha dado por bueno que Juan Cano, catedrático de Derecho Constitucional y ex letrado mayor del Parlamento, es el único candidato que podrá presentar la Cámara. Ahora se someterá a votación del próximo pleno, pero como propuesta no puede ser rechazada. Sólo cabe la abstención. El Senado ha abierto el plazo para presentar un candidato al Constitucional hasta en tres ocasiones, pero Galicia ha sido la única comunidad gobernada por el PP que ha contestado con un nombre. En Andalucía el último de estos plazos se cerró el martes, pero sólo el grupo socialista registró un aspirante. Aunque Aguirre intentó abrir el plazo de nuevo, el PSOE presentó una impugnación que ha sido aceptada.

El grupo socialista registró el escrito y solicitó que el letrado mayor elaborase un informe sobre el cumplimiento y legalidad del procedimiento seguido en el expediente para designar al citado candidato.

El Tribunal Constitucional se renovó a principios de este año, con Cándido Conde Pumpido de presidente y con una ventajosa mayoría progresista. Pero aún queda nombrar a un vocal por parte del Senado. El magistrado al que hay que sustituir es a Alfredo Montoya, elegido a propuesta de la Comunidad de Madrid en 2017, pero de baja por causas de salud. El PP sostiene que es a este partido a quien le corresponde elegir al sustituto, ya que su mandato no habría concluido de no mediar una enfermedad. Para salir elegido, debe votarle tres quintos de la Cámara Alta. El nuevo magistrado no alteraría la mayoría progresista. Sí han presentado candidatos los parlamentos de Aragón y de Extremadura. El aragonés es el juez José Ricardo de Prada y el extremeño, Aurelio Blanco.

El presidente del Senado, Ander Gil, se ha dirigido, en varias ocasiones, a los parlamentos, porque la única comunidad gobernada por el PP que ha presentado candidato es Galicia. Se trata de José Luis Costa, que es el presidente del Consultivo gallego. Al menos hasta finales de la semana pasada, ni Andalucía ni Murcia habían dado respuesta alguna, mientras que otras comunidades populares habían trasladado que no presentarían alternativa a la gallega. Ante el nuevo plazo, el Parlamento andaluz abrió el registró unos pocos días, pero el PP, como ha ocurrido en otros lugares, no ha movido posiciones. Sí lo hizo el PSOE, con Juan Cano.