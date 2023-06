Juan Espadas admite que la imagen del PSOE-A "se resiente" por el caso Maracena y pide "diligencia y rapidez" a la Justicia

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reivindicó este martes el derecho a la defensa ante un procedimiento judicial y abogó por que la Justicia actúe con "diligencia y rapidez" para tomar declaraciones y esclarecer el caso del secuestro de una concejal de Maracena (Granada) el pasado mes de febrero, al tiempo que garantizó que, en función del desarrollo de la investigación, el partido "tomará las decisiones que tenga que tomar" en relación a la alcaldesa en funciones del municipio, Berta Linares, y a su antecesor al frente de dicho ayuntamiento, Noel López, que la semana pasada renunció temporalmente a sus funciones como secretario de Organización del PSOE-A al hilo de esa investigación.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Espadas se pronunció así sobre la investigación ya abierta contra el presunto secuestrador de la concejal Vanessa Romero -que permanece en prisión provisional- y también sobre la causa especial abierta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) relativa a la posible participación en este asunto de Noel López; de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y del concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva.

El secretario general del PSOE-A sostuvo que este tema "está tomando como mínimo tintes bastante sucios y escandalosos", y reconoció que a los socialistas les "preocupa", porque hay personas como la alcaldesa o el secretario de Organización de la federación socialista andaluza que "están apareciendo en este tipo de informaciones como consecuencia de acusaciones del acusado del secuestro".

Al respecto, Espadas subrayó que tanto Noel López como la regidora de Maracena están pidiendo "poder ir a declarar, poder defenderse, poder decir qué piensan sobre las acusaciones que les están trasladando", algo que "en democracia es básico", según ha advertido el líder del PSOE-A antes de apostillar que "no podemos asistir a una ceremonia como la que hoy aparece en algún medio de comunicación, en la que se trasladan elementos del sumario que forman parte de lo que alguien dice que ha ocurrido sin que al que se le están imputando unos hechos tenga mínimamente la capacidad de defenderse".

En esa línea, Espadas valoró que López le ha trasladado que ha pedido al TSJA, "que es quien puede en este caso tomarle la declaración" dada su condición de aforado como parlamentario andaluz, "declarar cuanto antes, y poder decir sencillamente que es inocente de lo que se le está acusando, y poder explicar sus argumentos".

Tras incidir en que esta situación le "genera preocupación, porque sin duda la imagen de estas personas se resiente y, por tanto, la de la organización a la que pertenecen", Espadas ha abogado por que la justicia actúe "con diligencia y rapidez, protegiendo también las garantías de aquellos que tienen el derecho a defenderse y la presunción de inocencia que recoge nuestro ordenamiento jurídico", abundó.

El PSOE "tomará la decisión que tenga que tomar"

"A partir de ahí, no tengan la menor duda que el Partido Socialista tomará la decisión que tenga que tomar, que siempre" pasará, según aseguró el líder del PSOE-A, por "la cautela y la protección de la organización, de la imagen y del trabajo que desarrollamos" los socialistas, según añadió Espadas antes de insistir en subrayar que los citados representantes del partido "tienen derecho a defenderse de lo que entienden que son acusaciones falsas".

Espadas rehusó "entrar a juzgar y a valorar" lo que hayan podido hacer la alcaldesa de Maracena o su antecesor como regidor, Noel López, porque él no es "juez de nadie" y entiende "que tenemos una Justicia para algo", que se encargará de la investigación correspondiente, en la que "hay unas personas a las que se les puede acusar de algo, pero tienen el derecho a defenderse y tienen unos abogados defensores", según ha razonado el dirigente socialista, quien ha aseverado que él no va a estar "en un medio de comunicación haciendo análisis o especulaciones de lo que he leído en la prensa".

"No lo voy a hacer porque creo profundamente en la justicia y en el Estado de Derecho", ha enfatizado Espadas, que ha insistido en pedir "un mínimo de cautela" en este caso, y que se aclare "cuanto antes", de forma que también "cuanto antes" se tome "declaración a estas personas", de modo que "de alguna forma los tribunales hablen".

Cuando eso suceda, "nosotros evidentemente acataremos lo que digan, sin ningún lugar a duda", ha aseverado el líder de los socialistas andaluces, que ha defendido que, "ante unas informaciones o unas acusaciones de una parte del proceso", el juez encargado de la investigación "tiene que llamar al que están acusando" y preguntarle si tiene "algo que decir en ejercicio de su derecho a la defensa".

"Esto es fundamental en democracia, y en un Estado de derecho, si eso no lo respetamos, estamos condenando a alguien presuntamente antes de que tenga ni siquiera la posibilidad de decir algo a su favor", ha abundado Juan Espadas, que por ello ha llamado a intentar "respetar los tiempos de los jueces".

El secretario general del PSOE-A recordó que su partido tiene un código ético que "dice que una persona que sea llamada a un proceso, a un juicio oral, tiene que dejar cualquier responsabilidad pública que tuviera", pero ha subrayado que "no sólo no hemos llegado a esa situación" por ahora en este caso, sino que "es que ni siquiera a las personas en cuestión se les ha llamado a declarar".

En esa línea, Espadas lamentó que "en este caso hay ahora mismo una absoluta indefensión por parte de la alcaldesa de Maracena para poder defender su derecho a la presunción de inocencia", y los partidos "deben ser consecuentes con esta situación en la que se encuentra la investigación", según ha remachado para concluir.