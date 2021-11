Juan Espadas fía su éxito a la unidad para que el PSOE andaluz recupere la Junta

"Saldremos de aquí como una piña, ni un socialista enfadado con otro socialista". Ese es el mensaje que ha enviado Juan Espadas en su discurso de cierre del XIV Congreso del PSOE andaluz. Los socialistas llegaban al cónclave de Torremolinos buscando el vigor perdido en los últimos años, marcados por la división tras la salida del Gobierno de la Junta. "La unión es la única estrategia", ha insistido el secretario general regional en el acto que ha compartido con Pedro Sánchez y donde se ha conocido que la amplia ejecutiva que ha diseñado para esta nueva etapa ha salido adelante con el aval del 84% de los delegados que han participado en la votación.

El porcentaje es amplio, pero menor que el que recibió la última dirección de Susana Díaz, que salió adelante en 2017 con un respaldo del 91%. El diferencial, aunque es sólo de seis puntos, da una pista de las dificultades a las que se ha enfrentado el líder del PSOE andaluz para contentar a las distintas familias que han llegado divididas al encuentro en la ciudad malagueña. La situación en las provincias está lejos de solucionarse, pero en la mayorías están encauzadas y el desenlace debe conocerse este lunes, cuando acaban los plazos para presentar las candidaturas a secretario general provincial para los congresos de diciembre.

El objetivo de Espadas es hacer tábula rasa, aunque él mismo ha reconocido que "la transición" por la que ha pasado el PSOE andaluz ha sido "especialmente compleja". "Vamos a salir de Torremolinos más unidos, ese es el reto", ha abundado el político sevillano, reconociendo, en cierta manera, que todavía hay camino por andar en la reconstrucción de la unidad del partido. Pero ha matizado al afirmar que la unidad "no es uniformidad" y ha pedido "huir de los personalismos" después de agradecer la labor de la dirección saliente, en presencia de Susana Díaz, que se ha puesto en pie para recibir un aplauso de los presentes.

El nuevo secretario general del PSOE ha personalizado en la ex presidenta de la Junta su defensa del legado de los anteriores gobiernos socialistas.Espadas ha reconocido así el trabajo de sus predecesores al frente del partido, aunque no ha hecho mención directa ni a Manuel Chaves ni a José Antonio Griñán, "gente con la que trabajé, colaboré y a la que quiero". "Estoy orgulloso de esos gobierno socialistas", ha incidido Juan Espadas, que fue consejero de Vivienda con ambos ex presidentes y ha defendido que "el PSOE de Andalucía se merece respeto". El líder regional del PSOE también ha pedido un ejercicio de "autocrítica" y ha confiado en que el partido tendrá desde ahora "mayor capacidad de replanteo" ante la crítica.

"Hemos tenido muchos aciertos y también errores, pero el balance es enormemente positivo", ha dicho antes de aludir a las "autovías, los hospitales, los centros de salud y las conquistas de derechos en el Parlamento". En eso ha coincidido con Pedro Sánchez, que ha sido el encargado de cerrar el congreso y ha sacado pecho por la gestión realizada por su Ejecutivo, pero también ha ensalzado las mejoras vividas por el país y la comunidad bajo los gobiernos de Felipe González gracias a la llegada de los fondos de cohesión.

Sánchez ha tenido buenas palabras para el trabajo de oposición realizado por Juan Espadas en los escasos cuatro meses que lleva como secretario general del PSOE andaluz. Aunque ni él ni el propio alcalde de Sevilla han hecho mención a la negociación presupuestaria con el Ejecutivo de Juanma Moreno, el presidente del Gobierno y líder federal de los socialistas ha reconocido "la oposición útil y con sentido de Estado". "No se puede desear que a tu país le vaya peor, como hemos visto en la pandemia", ha criticado Sánchez, que ha asegurado que el PSOE es el único partido "capaz de llegar a acuerdos con sindicatos, patronal y el resto de partidos".