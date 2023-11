Juanma Moreno exige a Pedro Sánchez para Andalucía "los 17.800 millones que le perdona al independentismo"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha exigido este jueves al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "17.800 millones de euros" para Andalucía tras la "cesión" que, en su opinión, ha realizado ante los partidos independentistas catalanes ERC y Junts el candidato socialista la reelección como jefe del Ejecutivo con la condonación de hasta 15.000 millones a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses.

Sánchez le perdona al independentismo 15.000 M€ de deuda más 1.300 M€ de intereses.#Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas. Por tanto, reclama:17.800 M€, equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts … 🧵 pic.twitter.com/BykN2OpvL3 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 2, 2023

"Sánchez le perdona al independentismo 15.000 millones de euros de deuda más 1.300 millones de intereses", ha criticado Juanma Moreno antes de asegurar que "Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas", aunque sí reclama reclama al Gobierno "17.800 millones de euros, equivalente por población a la cesión de Sánchez ante ERC y Junts, y un fondo de compensación que nos permita recuperar los 15.000 millones que ha perdido Andalucía con el actual sistema de financiación autonómica". "Exigimos igualdad entre los españoles, tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no".

Fuentes de la Junta han aclarado tras estos comentarios del presidente andaluz, para explicar de dónde sale el cálculo de los 17.800 millones que Moreno ha reclamado a Sánchez para Andalucía, que, en virtud del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC, "en total" son "16.300 millones" los que se "condonan" a Cataluña en el marco del FLA, y esa cantidad "equivale a una condonación de 2.099 euros por habitante, según el último dato del censo de Cataluña publicado en el Instituto Nacional de Estadística" (INE).

"De ahí salen los 17.800 millones que reclama Andalucía, según también el último dato del censo" de esta comunidad autónoma publicado por el INE, han explicado las mismas fuentes, que han confirmado además que la Junta mantiene la reivindicación de un "fondo de compensación transitoria para recuperar los 15.000 millones de euros en los que el actual sistema ha perjudicado a Andalucía con respecto a la media de España desde 2009".

"Una humillación y el quebranto del principio de igualdad"

En esta línea, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, consideró que el pacto con los independentistas "no sólo supone una humillación sino también un quebranto del principio de igualdad entre españoles". "Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada, pero pedimos el mismo trato y exigimos los 17.800 que nos corresponden por población, además de los 15.000 millones que se deben por un mal sistema de financiación autonómica", reclamó Fernández-Pacheco, quien ha advertido que la Junta no va a permitir "bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces".