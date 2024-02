Juanma Moreno pide "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado a los andaluces a "dar la mejor imagen dentro y fuera de nuestra tierra" y a "defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie".

El presidente andaluz ha reivindicado el "liderazgo sin arrogancia" de la comunidad en el acto institucional de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía, donde ha tenido un emotivo recuerdo para los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate.

"No se me van del pensamiento Miguel Ángel González y David Pérez, los guardias civiles asesinados en Barbate, y sus compañeros heridos", ha asegurado Moreno, quien ha reclamado para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "los medios suficientes para enfrentarse a los enemigos de la sociedad con las máximas garantías". "Aquí y en toda España merecen el aplauso, el respeto y el apoyo de todos", ha insistido el presidente.

En su discurso institucional, Moreno ha hecho referencia a la sequía como la "gran pandemia actual ante la que ciudadanos, gobiernos, empresas e instituciones tenemos que abrir los ojos y actuar en consecuencia sin descanso y juntos" para reivindicar la capacidad de su gobierno para "dialogar y llegar a acuerdos como acabamos de hacer para proteger Doñana, y como estamos haciendo para garantizar el agua".

En esta línea, el presidente andaluz ha asegurado que su Gobierno tiene la intención de seguir buscando los acuerdos, moleste a quien moleste. "Habrá quien lo critique y lo respeto. Pero os aseguro que me sentaré y me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar, el futuro y el interés general de los andaluces. Porque Andalucía está por encima de todas las ideologías y de cualquier sigla política", ha asegurado Moreno.

Moreno ha defendido que "Andalucía es el clamor por la igualdad que expresamos juntos el primer 28-F y hoy sigue siendo necesario, tener la dignidad de no ser menos que nadie y contribuir a que funcione la democracia, desde la pluralidad y lejos de sectarismos, que no tienen cabida en nuestra forma de entender la vida".

El presidente andaluz ha reivindicado "el liderazgo sin arrogancia" de Andalucía: "Nosotros, los andaluces, somos y vamos a seguir siendo líderes en eso, como en tantas otras cosas importantes. Sin arrogancia. Porque no hablo de los liderazgos que se reflejan en las estadísticas sino de los que se reflejan en la vida. Los que demuestran, no lo que tienes, sino lo que eres. Lo que no te pueden quitar", ha afirmado.