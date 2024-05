Juanma Moreno evaluará a sus consejeros para decidir los cambios de julio

Juanma Moreno evaluará a todos sus consejeros antes de acometer en julio los cambios de Gobierno, que incluirán una distribución de competencias y la posible entrada de una persona más en el gabinete de San Telmo. Para ello, ha encargado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que solicite informes de lo realizado durante estos dos años a todas las consejerías, requerimiento que ya ha llegado a los titulares.

El presidente de la Junta no acometerá una gran crisis de Gobierno, pero sí la redistribución de las áreas; así, es posible que el almeriense Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Medio Ambiente y titular temporal de Agricultura, se quede con las dos carteras si se comprueba que son compatibles por carga de trabajo, y no se descarta el nombramiento de una nueva consejera. Varias fuentes consultadas en el Ejecutivo andaluz señalan como posible la creación de una Consejería de Cultura con alguna competencia añadida y descartan un revelo en Salud, al menos en este momento.

Las elecciones europeas del 9 de junio coinciden con la mitad del segundo mandato de Juanma Moreno. El presidente solicitará al Parlamento la celebración de un debate sobre la comunidad para ese mismo mes, cuando ya conozca el resultado de los comicios y será después de esta sesión cuando acometa los cambios, pero en julio. Los cambios los decidirá en solitario.

La sucesión, sólo como especulación

Las elecciones europeas no se presentan como ninguna prueba para Juanma Moreno ni el PP andaluz, más bien el examen está en el lado de la oposición y, en particular, en la del líder socialista, Juan Espadas. Tal como van los sondeos es posible que el PP gane por primera vez unos comicios comunitarios en Andalucía, lo que llevaría a adelantar la crisis en el PSOE. Ferraz baraja cambios en varias comunidades, y una de ellas será la que afecta a la mayor federación del partido. El resultado europeo sí permitirá a Moreno es planificar a largo plazo, más allá incluso de las elecciones de 2026. En San Telmo nadie habla de la sucesión como un asunto acuciante, pero es posible que Moreno sí se plantee el relevo en un tercer mandato, lo que no evita ni las especulaciones ni los movimientos internos, que son apreciables para cualquier observador atento.

Juanma Moreno se ha quedado con 12 consejeros como consecuencia de la salida de Carmen Crespo, titular de Agricultura, para presentarse a las elecciones europeas. Reacio a los cambios, el presidente optó por encargarle de modo temporal las competencias a Ramón Fernández-Pacheco, su consejero de Medio Ambiente, a la espera de la remodelación de julio. La Junta de Andalucía tiene en su historia bastantes ejemplos de mal funcionamiento de la fusión de las grandes consejerías. De hecho, Carmen Crespo, que tuvo en la pasado legislatura Agricultura y Medio Ambiente, trasladó en varias ocasiones que necesitaba más personal directivo para fusionar dos competencias, ya que algunos trámites se atascaban en la maquinaria administrativa.

Juanma Moreno solicitará un debate de la comunidad en junio, antes de los cambios y después de las europeas

El ex presidente José Antonio Griñán también vivió una circunstancia similar cuando fusionó consejerías a consecuencia de la crisis económica de la Gran Recesión. Juntó, por ejemplo, Salud y Servicios Sociales en un macro consejería poco operativa que después tuvo que dividir. Más allá de los efectos que la reducción de consejerías produce en la opinión pública, lo cierto es que apenas acarrea un ahorro a las arcas públicas.

Salud tiene que esperar a noviembre a comprobar si funciona el plan de reducción de las listas

Sn embargo, en esta ocasión hay un factor que ayuda a que Fernández-Pacheco se quede con las dos consejerías, y es que la de Presidencia ha asumido en esta legislatura las competencias de prevención y extinción de incendios, el plan Infoca. Descargado de esta responsabilidad, Agricultura sí se puede compaginar con Medio Ambiente. El almeriense no está dejando pasar el tiempo sin más, ha asumido la dirección política de las relaciones con el campo, se está reuniendo con las organizaciones y

Las opciones de cambio son varias, pero ninguno de los consultados se atreve a asegurarlas, porque éste es un trabajo que ejecutará en solitario Juanma Moreno. Aun así, se resumen en tres variantes.

La primera es que Juanma Moreno lo deje todo tal cual se ha quedado, con 12 consejeros y Medio Ambiente y Agricultura juntos. Fernández-Pacheco es el único que conocía el sector agrario por su condición de almeriense, y su viceconsejero ya lo fue de Agricultura. Un asunto que el presidente podría retomar es si, llegado ese caso, ficha a un portavoz de fuera del Gobierno para descargar de trabajo al consejero, aunque eso supondría también cierta pérdida de poder.

Una consejera

A nadie se le escapa que Fernández-Pacheco es uno de los mejor situados para la sucesión de Moreno, pero es un proyecto a largo plazo. El ex regidor almeriense aún no está bregado, aunque en el PP dan por hecho que quien sustituya al presidente será, o habrá sido, un alcalde o una alcaldesa. Y ello es compatible con el poder que ha ido adquiriendo Antonio Sanz en su Consejería de Presidencia, tan expansivo y laborioso que, en ocasiones, parece un vicepresidente. Sin embargo, el consejero gaditano no está llamado al relevo.

La otra posibilidad es que Moreno reubique algunas competencias y, a la vez, nombre a una consejera. En principio, debería ser mujer si quiere conservar el equilibrio que había hace dos meses. En ese sentido, varios consultados señalan a Cultura como una posible candidata. Estas competencias están ahora en la Consejería de Turismo, que dirige el malagueño Arturo Bernal, completamente absorto en el sector turístico. De hecho, en Cultura ha ido cambiando a sus secretarios generales sin especial fortuna. Ya hubo una legislatura de Susana Díaz en la que el portavoz del Gobierno y el consejero de Cultura fueron la misma persona, y en los primeros tiempos de la Junta, Cultura estaba unida a Medio Ambiente.

Si Moreno nombra a una consejera, volvería a contar con 13 departamentos. Hay varios nombres para esa entrada, y algunos de ellos se han convertido en clásicos de las quinielas, como es el caso de la gaditana Ana Mestre, en la actualidad vicepresidenta del Parlamento andaluz.

En lo que coinciden casi todos es que la consejera con más problemas, que es la de Salud, Catalina García, no saldría del Gobierno. El plan de reducción de listas de espera ha comenzado a implementarse en mayo con la apertura de quirófanos por las tardes, por lo que se estima que los resultados no se podrán leer hasta noviembre. Cualquier cambio en Salud en estos momentos estaría condicionado a conclusiones posteriores, de ahí que pocos vean el relevo, aunque se reconozca que es el departamento que más preocupa.