Juanma Moreno recoge el guante de Ximo Puig para hablar de financiación autonómica

No habrá una cuarta carta a Pedro Sánchez para reclamarle una reunión que, por lo demás, siempre ha sido protocolaria. El presidente de la Junta no volverá a solicitar una reunión a Pedro Sánchez, la lleva pidiendo desde enero de 2019, pero no ha habido ni respuesta. Juanma Moreno llamará ahora a los presidentes autonómicos del resto de las comunidades, "sin mirar el color político", para "consensuar y coordinar las estrategias para un nuevo sistema de financiación autonómica". No llamará al de la Generalitat, Quim Torra, con el argumento de que Cataluña ya está negociando con el Gobierno en la mesa bilateral.

Lo que hace Moreno es recoger el guante lanzado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que este lunes, en un foro en Valencia, ha llamado de modo público a otras comunidades a comenzar a hablar de este asunto. El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha pedido a Puig que "de verdad" haga "una apuesta sin ideologías" para reclamar en unión al Gobierno central la financiación que corresponde tanto a su región, como a Andalucía. "Nos alegramos de que por fin el presidente de la Comunidad Valenciana haya aceptado la oferta que reiteradamente ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía", ha subrayado. Según ha detallado, "está claro que hay tres comunidades autónomas especialmente perjudicadas, como son Valencia, Murcia y Andalucía, y está bien que empecemos a trabajar juntos en esa dirección".

La situación no es única en estas comunidades, lo mismo sucede con Cataluña y Baleares. En realidad, salvo Madrid, todas las comunidades populosas están infrafinanciadas. Moreno llamará a todas, "o casi todas", menos a las comunidades forales, que tienen otro régimen de financiación.

Uno de los asuntos que Moreno quiere tratar en ese encuentro es el nuevo modelo de financiación, aunque ya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado que será este año cuando se comience a negociar el modelo de reparto de fondos entre las autonomías. Para la Junta de Andalucía, esto es un asunto esencial, ya que la comunidad está infrafinanciada. El cálculo es que a la Junta le faltan 4.000 millones de euros anuales para los servicios esenciales: educación, sanidad y dependencia.

El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha hecho este anuncio este lunes después de celebrar la reunión del Consejo. "No entendemos por qué se nos niegan los 537 milones de euros del IVA y, a la vez, se le promete a Cataluña 4.000 millones de euros para parar, y ya digo que fracasará, al independentismo catalán", ha indicado Bendodo. "El nuevo andalucismo de Juama Moreno es defebder Andalucía hasta sus últimas consecuencias", ha dicho.

El portavoz ha querido significar que estas llamadas "no suponen un frente común", no se trata, en su opinión, de una iniciativa como la que en su día lideraron Susana Díaz y el valenciano Ximo Puig contra Mariano Rajoy y su negativa a abrir el melón de la negociación autonómica.