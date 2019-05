La renovación de Canal Sur se hará "por decreto" si no hay acuerdo político

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha apelado este miércoles al "consenso" para renovar el consejo de administración de la RTVA, la radiotelevisión pública andaluza, pero ha avisado de que el Gobierno que preside Juanma Moreno recurriría "sin complejos" a la fórmula del decreto si no se logra dicho consenso con los grupos.

En una entrevista en Es Radio recogida por Europa Press, Bendodo ha insistido en que la renovación de la RTVA "requiere consenso" y hay que "hablar" con los grupos del PSOE-A y Adelante Andalucía, y no sólo con los tres que apoyaron la investidura de Moreno -PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox-, porque la renovación de órganos de extracción parlamentaria como la RTVA requieren "mayorías cualificadas".

En esa línea, ha indicado que el Gobierno andaluz "va a hablar con todos" y va a "buscar el consenso, porque es nuestra obligación", pero ha avisado de que, "si no se consigue el consenso en los próximos días", el presidente de la Junta "tiene la potestad de, por decreto, modificar todo esto", y "lo haríamos sin ningún tipo de complejo".

elías bendodo No hemos venido para dejar las cosas como están. El modelo de la RTVA es muy mejorable

"Aquí no hemos venido a dejar las cosas como están", ha aseverado en esa línea Bendodo, quien ha señalado que el modelo de la RTVA es "muy mejorable" y la televisión pública andaluza "debe mejorar sobre todo por los ratios de audiencia, que están bajo mínimos actualmente", y debe ser "más plural, más abierta, más de todos".

Para eso, Bendodo ha señalado que "tenemos que agotar la vía del diálogo", pero ha insistido en que, "si en las próximas semanas no se produce el acuerdo, tenemos que actuar".

Cien días "muy intensos"

Por otro lado, el consejero portavoz ha realizado un balance de los cien primeros días de gobierno de PP-A y Cs al frente de la Junta, que han sido "muy intensos", y ha defendido que el nuevo Ejecutivo guía sus actuaciones por una "defensa a ultranza de la unidad de España desde Andalucía", por bajar los impuestos porque así "se activa la economía", y por promover "una administración más pequeña, más reducida", quitando "grasa política".

Al respecto, Bendodo ha valorado que, "en 100 días, hemos eliminado ya 101 entes, chiringuitos" en Andalucía, y en este tiempo "se han venido abajo" las "grandes banderas del socialismo", como la educación y la sanidad, que se han demostrado "como el gran fracaso" de dicha ideología, según ha opinado.

También ha puesto de relieve que el empleo haya crecido en Andalucía en el primer trimestre del año mientras subía el paro en el conjunto de España en el mismo periodo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y ha destacado la bajada del desempleo registrado en abril, para señalar que "no es casualidad" que se produzcan esas variables y "algo tiene que ver la estabilidad del Gobierno" andaluz con eso, pese a que "el empleo no lo crean las administraciones públicas, sino las empresas", pero las administraciones "tenemos la obligación de poner el ecosistema, de generar confianza, de eliminar trabas burocráticas, de bajar impuestos" para promover la generación de empleo.

Violencia de género

Por otro lado, sobre violencia de género, Bendodo ha aseverado que "no vamos a permitir que se siga haciendo política e ideologizando" con este tema, y el Gobierno de Moreno "va a apostar a tope en sus Presupuestos por erradicar la violencia de género" en la comunidad.

No obstante, ha apostillado que "esa es una cuestión y otra es seguir alimentando chiringuitos ideológicos de la izquierda para manipular el tema de la violencia de género", algo que "no vamos a hacer", según ha avisado Bendodo, que ha indicado que "queremos que la ayuda llegue directamente a la víctima, no al colectivo que monta la manifestación", y que las unidades de profesionales que operan en violencia de género en Andalucía cuenten con los "mejores profesionales".

También ha criticado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, soltase "una falsedad como un templo" en relación a la política de la Junta contra la violencia de género en el debate de Atresmedia de cara a las elecciones generales del 28 de abril, y al respecto ha sentenciado que "lo peor que puede tener un político es mentir sin inmutarse, y el presidente del Gobierno tiene esa capacidad", según ha manifestado.

De igual modo, ha recordado la denuncia realizada este martes tras la reunión del Consejo de Gobierno, acerca de que la comunidad autónoma ha perdido 6.570 millones de euros de inversión privada en los últimos años -incluidos 2.800 millones de euros relativos a energías renovables-, que habrían creado 92.000 empleos por el "colapso administrativo", provocado por culpa del anterior gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en la Consejería de Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad.

Al respecto, Bendodo ha criticado la estrategia "del perro del hortelano", de "ni invierte ni deja invertir" que, a su juicio, aplicó la Junta en la anterior etapa de administración socialista.