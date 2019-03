La Junta cifra en 381,5 millones sin justificar en expedientes para formación

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha revelado este jueves que "el volumen total de expedientes" para la realización de cursos de formación "pendientes de gestión en fase de justificación" representa una cantidad total de "crédito pendiente de justificar de 381.584.950,97 euros".

Así lo ha trasladado la consejera en respuesta a una pregunta que en la comisión parlamentaria le ha formulado el diputado de Vox Francisco José Ocaña, que se ha interesado por la situación actual de los expedientes abiertos a las empresas contratadas para la realización de los cursos de formación ya realizados y que aún no están resueltos.

En ese sentido, el parlamentario de Vox ha recordado que, "después de los casos de corrupción y de los escándalos" que afectaron desde el año 2012 a los cursos de formación, por parte de la administración andaluza se realizó una "paralización de la formación a desempleados".

Sobre la situación de los expedientes pendientes de resolución relativa a subvenciones dirigidas a acciones formativas, la consejera ha precisado que "los datos pueden sufrir modificaciones, porque estamos todavía trabajando en ello", y ha detallado que "mayoritariamente los expedientes pendientes de finalizar corresponden a acciones formativas de los años 2009 a 2011, si bien se han identificado seis expedientes pendientes de resolución de convocatorias de 2004, 2007 y 2008, a los que hay que añadir los expedientes pendientes de resolución de la última convocatoria de 2016 dirigida a personas desempleadas".

Blanco ha reconocido que, "desde 2012 a 2015, prácticamente no se convocaron acciones formativas", y ha precisado que "el total de expedientes pendientes de resolución de convocatorias de 2004 a 2011, y de convocatorias de 2016 asciende a 2.030 expedientes".

Según ha precisado la consejera, "a diciembre de 2018, el total de expedientes pendientes de resolución con justificación de crédito pendiente asciende a 1.724, que representan el 20,3% del total de expedientes".

Reanudación de la formación

La consejera ha apuntado la "previsión" de que "en septiembre se hayan podido desbloquear los créditos comprometidos" y ha incidido en que "hasta final de año no nos podemos permitir no iniciar la formación", pero existe actualmente "una situación de bloqueo que no es querida para nosotros en absoluto".

Blanco ha insistido en que la materia de la formación es "lo que más nos preocupa ahora mismo en las actuaciones a acometer" por su departamento y ha explicado que en el Presupuesto andaluz de 2019 se incluyeron Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) en el Plan Operativo Fondo Social Europeo 2014 de la comunidad autónoma de Andalucía.