María Jesús Montero reconoce que el nuevo modelo de financiación autonómica no estará antes de 2020

Habrá un nuevo grupo de trabajo para avanzar en la reforma de la financiación autonómica, pero no será hasta 2020 cuando empiecen a verse resultados. Lo reconoció ayer María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde compareció para detallar los acuerdos alcanzados el jueves en un Consejo de Política Fiscal y Financiera moderadamente positivo para Andalucía.

“Hemos conseguido lo que nunca conseguimos con Rajoy”, aseguró Susana Díaz.A pesar del optimismo de la presidenta de la Junta, el grupo de trabajo pactado entre las regiones y el Ministerio de Hacienda no acelerará las negociaciones. El factor diferencial con el creado por el PP es que serán políticos y no técnicos quienes se sienten a buscar acuerdos “en las áreas de mayor consenso, como la insuficiencia de recursos”.

El objetivo, según Montero, es buscar la cantidad que necesitan las comunidades para dejar de estar infrafinanciadas. En su etapa como consejera andaluza de Hacienda ya hizo ese trabajo. Fijó en 16.000 millones de euros anuales las cantidad extra que debería repartir el Estado entre las regiones, de los cuales 4.000 serían para Andalucía.

Esos números están en el acuerdo sobre financiación alcanzado por el Parlamento con el apoyo de todos los grupos, excepto Ciudadanos, pero es cierto que el documento aprobado en la Cámara fue obra de PSOE, Podemos e IU, con una importante participación del equipo que lideraba Montero al frente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Satisfacción en la Junta y "urgencia" en el PP

Es cierto que los socialistas andaluces y el Gobierno de la Junta no han dejado de reclamar la reactivación de las negociaciones, pero ayer, en la rueda de prensa, la ministra de Hacienda hizo referencia a la “urgencia” con la que los consejeros del PP piden ahora un nuevo modelo de reparto de los fondos estales. “Exigen todo lo que no habían pedido al anterior”, apostilló Montero. En el PP andaluz, que se sumó al acuerdo del Parlamento para sorpresa de las fuerzas de izquierda, también han reforzado en las últimas semanas su reclamación al respecto.

En el PSOE, por contra, están satisfechos con “la atención y la sensibilidad” del Gobierno de Pedro Sánchez con las reclamaciones de Andalucía. “Es un cambio radical”, dijo ayer el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez”, quien valoró positivamente la creación de un grupo de trabajo que, en su opinión, servirá “para orientar el diseño de ese nuevo sistema”.

Jiménez reconoció que en San Vicente se valora “enormemente que se hayan atendido las reclamaciones del Gobierno andaluz”. El dirigente socialista cree que la decisión alcanzada el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una muestra de que Pedro Sánchez y María Jesús Montero tienen en cuenta el acuerdo alcanzado en el Parlamento.

Nuevo objetivo de déficit

“Lo hacen poniendo en evidencia el ridículo enorme que ha hecho el PP en esta materia”, añadió Jiménez, quien también detecta el “cambio de actitud” del Ejecutivo en la relajación de los objetivos de déficit, que permitirán al consejero de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, contar con 350 millones de euros más para confeccionar el Presupuesto de la Junta para 2019.

La propia Montero recordó ayer, tras el Consejo de Ministros, que esa cantidad extra no está aun confirmada, ya que depende de que el PP, que ayer rechazó la propuesta, no vete en el Senado la senda de estabilidad aprobada ayer por el Gobierno. “Si lo rechaza será por una cuestión ideológica, porque no creen en lo público y su hoja de ruta son los recortes”, profundizó la ministra de Hacienda. Su ex jefa, la presidenta de la Junta fue más dura: “Si el PP lo impide es que son unos irresponsables y unos desalmados”.