Marín rechaza de pleno el adelanto electoral: "No somos tan idiotas"

La apertura del curso político ha comenzado tal como terminó el anterior, con el runrún del adelanto electoral. Si antes del parón político por las vacaciones estivales los mentideros daban por hechas las elecciones anticipadas y la única especulación consistía en el número de meses del adelanto de la convocatoria, el inicio de septiembre se ha convertido en un remake. El guión no ha variado. Tanto es así que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, como líder andaluz de Ciudadanos, empleó una expresión lejana a la elevación para rechazar taxativamente modificar el calendario de la legislatura, cuyo fin teórico no es anterior a otoño de 2022. "Nadie entendería que fuéramos tan idiotas como para convocar elecciones en estos momentos", dijo ayer Marín con rotundidad.

Los sondeos políticos auguran un negro boquete para la expectativa electoral de Ciudadanos. Hay datos, aireados en los pasillos de Parlamento por unos y otros, que llegan a predecir la catástrofe del partido naranja. De ahí que sea Marín, la cabeza de la formación en Andalucía, quien niegue con más ahínco, por activa y por pasiva, en chino mandarín y en chino cantonés, un adelanto electoral que reduciría a testimonial la presencia del partido en el Parlamento y, por tanto, produciría su inmediata salida del Gobierno de la Junta.

Por eso, preguntado de nuevo ayer por la cuestión, Marín, volvió a dejar clara no sólo su deseo sino su postura. "No va a haber adelanto electoral". Los comicios autonómicos, por tanto, se celebrarán en otoño de 2022, "como tocan", reiteró en unas declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press. El también vicepresidente andaluz dijo manifestado que tanto él como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, están "de acuerdo". En efecto, Moreno manifestó ayer en el acto de apertura del curso político del PP andaluz celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga), explicando las próximas tareas de su Gobierno, que Andalucía se va a jugar su futuro en el próximo año y medio. "El cambio no ha terminado", insistió Moreno.

Al contrario que Ciudadanos, el partido al que los sondeos políticos otorgan una mayor subida, desbancando incluso en escaños e influencia a la formación naranja, no es otro que Vox. El portavoz del

Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró ayer que "si se convocaran elecciones pronto sería muy bueno para los andaluces y para España" y añadió que su partido "ha adquirido una madurez política en estos tres años que nos posiciona en un momento inmejorable para formar parte de gobiernos en toda España". En un acto celebrado en Málaga, Espinosa de los Monteros, quien se atrevió a vaticinar unas "elecciones que serán a no mucho tardar", se refirió sin nombrarlo a Ciudadanos. "Hay algunos partidos prácticamente inexistentes en la realidad de la calle hoy en día; lo hemos visto en las elecciones del conjunto de España", dijo, apuntado a que "a los que todavía están ahí, amarrándose a un puesto que no van a poder renovar en el futuro, les interesa bloquear la renovación de las instituciones andaluzas", recogió Europa Press en una nota.

Sobre este estado del debate en el inicio del curso, centrado en cuánto de adelanto habrá en los comicios, asumiéndose que lo habrá, la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, volvió a pedir ayer a los partidos que tengan "altura de miras" y tomen decisiones "pensando no en el cálculo electoral" o que "en 2022 habrá elecciones", sino en el "beneficio de los andaluces" ante los "grandes retos" que se van a afrontar en este "apasionante" curso parlamentario, señaló la también dirigente andaluza de Ciudadanos en unas declaraciones recogidas por Europa Press.o electoral"