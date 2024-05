Miles de docentes exigen a la Junta de Andalucía un compromiso con la enseñanza pública

Miles de manifestantes se han lanzado este martes a las calles andaluzas para exigirle a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que retome las negociaciones con los docentes, quienes reivindican el incremento de las plantillas y la reducción de las ratios de las aulas que sirvan para mejorar la calidad de la enseñanza pública. Los sindicatos ANPE, Ustea y CCOO han convocado hoy una jornada de huelga en la que ha participado alrededor del 60% del profesorado, según sus estimaciones; la Junta de Andalucía, sin embargo, ha rebajado la participación al 4%. Los manifestantes, profesores y alumnos principalmente, han voceado proclamas contra la Junta de Andalucía, cuya gestión está socavando la calidad de la enseñanza pública. Las manifestaciones han tenido lugar en las ocho provincias andaluzas, a las que han acudido más de 30.000 personas, informan los convocantes, siendo las más numerosas las de Sevilla con 10.000 personas y Málaga con 5.000.

Los sindicatos, tres de las cinco organizaciones que están representadas en la mesa sectorial, han lamentado la falta de un compromiso real de la administración educativa andaluza y han calculado que son 12.000 los docentes necesarios en los centros educativos públicos de Andalucía para "compensar los recortes que arrastramos desde 2008", ha apuntado Lola Escabias, portavoz de CCOO. Su homólogo del sindicato ANPE, Francisco Padilla, ha lamentado la "interrupción unilateral de las negociaciones" por parte de la Consejería de Educación, esgrimiendo además que el Gobierno central no haya aprobado los Presupuestos Generales del Estado. La responsable de acción sindical de Ustea, Carmen Yuste, ha afeado que la consejera de Educación, Patricia del Pozo, haya pretendido contrarrestar las reclamaciones de los docentes con el aununcio de un aumento de 14.000 profesores: "No son nuevas plazas sino la reposición del profesorado que se jubila" desde 2022 hasta 2027.

Varios parlamentarios andaluces han respaldado con su presencia la huelga de la enseñanza en Sevilla. La diputada del PSOE-A María Márquez ha denunciado la pérdida paulatina de aulas en los centros educativos públicos, "unas dos mil unidades", ha subrayado, y ha destacado la importancia de "mantener la calidad" y la "atención a la diversidad" en las aulas. "Le pedimos a Juanma Moreno que escuche a los profesores y mejore la Educación". La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez ha mostrado su apoyo a los docentes andaluces, cuyas exigencias ha calificado "de sentido común" frente a una enseñanza "asfixiada" y ha alertado de que, en una circunstancia de menor número de alumnos debido a la baja natalidad, "se cierre unidades en la educación pública al tiempo que se mantiene en la concertada". El parlamentario de Adelante Andalucía José Ignacio García ha señalado "el incendio en salud y ahora en educación" que tiene la Junta, ha avisado de la de hoy es sólo el "inicio de un ciclo de movilizaciones" y ha pedido la dimisión de la consejera de Educación "por no ver motivos para la protesta".

Con gritos dirigidos al presidente de la Junta, "¡Moreno Bonilla, aumenta las plantillas!", o frente a la gestión en su conjunto, "¡más inversión en educación!", los varios centenares de personas que se han manifestado en Sevilla han reclamado también la mercantilización de la enseñanza. "En el impulso de la FP dual hay intereses ocultos. La FP no puede convertirse en un negocio", ha declarado Pedro Macías, profesor que ha venido de Santiponce. De Carmona llega Míriam Ballesteros, docente de Lengua, quien ha puesto el acento en un proceso progresivo de privatización favorecido por la Junta de Andalucía. "Que la Consejería de Educación no haga nada por evitar que se pierdan aulas en los centros públicos y permita el trasvase de alumnos a la concertada es toda una proposición de intenciones". "Por mucho que hable la consejera del aumento del gasto, por muchas obras que hagan en los colegios y los institutos, si no disminuyen las ratios ni los trámites administrativos, la Junta está contribuyendo a empeorar la calidad de la enseñanza", ha puesto de manifiesto Cecilia Delgado, que viene de Morón de la Frontera.