El Ministerio de Hacienda sí interviene a Murcia

Ya lo dijo el consejero de Economía de la Junta, Rogelio Velasco: las cuentas del Gobierno autonómico no están intervenidas por el Ministerio de Hacienda. A pesar de los anuncios apocalípticos del PP y de Ciudadanos, no ha habido un asalto a las cuentas andaluzas ni una imposición de límites, más allá de los pactados con Bruselas. El incumplimiento de déficit de 2018, así como la regla de gasto y el ratio de deuda, obliga a la Junta a presentar un plan de corrección y, de momento, no podrá salir a los mercados para financiarse. Lo hace a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Ahora, Hacienda sí ha intervenido, de verdad, parte de las cuentas de una comunidad, la de Murcia.

El Gobierno murciano, del PP y de Ciudadanos, tiene un problema con el pago a los proveedores, tarda de media 85 días, con lo que triplica la recomendación del Ministerio de Hacienda. Lo que el Gobierno central hará ahora es retener el dinero del FLA y pagar directamente a los proveedores murcianos para que cobren en tiempo; lo que sobre, sí llegará a la comunidad.

Esta es una medida contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que contiene una serie de medidas de diversas gravedad para contener las cuentas de las comunidades. La misma ley que permite que Hacienda impida a la Junta de Andalucía salir a los mercados. El Gobierno murciano alega que esos retrasos se deben a la mala financiación de la comunidad.

Desde un punto de vista práctico, la imposibilidad de salir a los mercados no afecta a la gestión de la Junta, ya que el FLA presta dinero a Andalucía a un interés cero. Pero disminuye su autonomía financiera. En cualquier caso no es una intervención. Además de Murcia, la otra comunidad controlada por Hacienda es Cataluña.

El problema del Gobierno de Juanma Moreno se puede agravar en 2020, si tal como parece tampoco cumple con el objetivo de déficit de 2019, que es del 0,2%. La Autoridad Fiscal Independiente cree que no podrá cumplirlo porque ha contado con unos ingresos extraordinarios por IVA que no se producirán. Sin 537 millones de euros.

El Gobierno andaluz estudia ahora si lleva lo del IVA a los tribunales. Es una demanda de casi todas las comunidades, aunque los argumentos legales para solicitarlos son débiles, ya que el Presupuesto General del Estado de 2019 fue rechazado en el Congreso.

Sí sería posible, no obstante, que el Ministerio de Hacienda abriese un nuevo mecanismo para compensar a las comunidades por el impago de esta cantidad. Buena parte de los problemas del nuevo Gobierno andaluz con sus cuentas provienen de lo del IVA, pero también de las sentencias desfavorables que estaban pendientes de pagar por causas perdidas por la Junta.

Sin los 537 millones de euros de ese ingreso del IVA, Andalucía incumplirá el déficit por segundo año consecutivo. En las primeras semanas de febrero, la Intervención General de la Junta debe informar al Ministerio de Hacienda del déficit provisional. Si hay desvío. se mantendrá la imposibilidad de acceder a los mercados.