Nueva agresión a una veterana doctora en Urgencias en Andalucía

"Me quedé petrificada, no lograba reaccionar en un primer momento porque no me esperaba que la paciente reaccionara de ese modo. Me dio una bofetada tras insultarme cuando le estaba atendiendo. Te quedas con una sensación de miedo, que perdura". Una veterana doctora, que prefiere mantenerse en el anonimato, describe la agresión que sufrió este martes en el centro de salud Huelva Centro, más conocido como La Casa del Mar.

Los hechos ocurrieron en consulta cuando la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria se encontraba atendiendo a los pacientes en el servicio de Urgencias en el centro de salud. Eran las cinco de la tarde de este martes, 10 de enero de 2023, cuando la paciente acudió a Urgencias acompañada por su madre. "Comencé a hacerle preguntas para saber el motivo de su urgencia. Le pedí que se echara en la camilla para estudiarle el oído, al referir dolor, y sin esperarlo me insultó y me golpeó en la cara, sin más. Me quedé petrificada en ese instante. La madre trató de calmarla pero se levantó de la camilla y se fue sin dejar de insultarme", relata la víctima.

"Me quedé petrificada y con miedo"

A los pocos minutos llegaron agentes de la Policía Nacional al centro de salud y tras tomar declaración a la doctora, se acercaron a la agresora, que estaba interponiendo una reclamación en el mostrador.

"La Policía advirtió a la paciente que atacar a un médico, que es funcionario público, es un delito de atentado. A lo que la usuaria contestó que ella no había agredido a nadie y encima dijo a la Policía estaba estudiando criminalística y que también podía interponer una denuncia falsa arguyendo que la agredida era ella, y no la doctora, en tono chulesco", comenta la doctora agredida.

Tras lo vivido, la doctora ha vuelto a su labor asistencial. "Hay muchos avisos de pacientes que necesitan médicos, y no hay médicos, no puedo faltar, pero sigo con miedo y petrificada por esta agresión", explica la víctima.

Sin botón antipánico

El botón antipánico, instrumento que se utiliza en las consultas médicas para alertar a los compañeros y agentes de seguridad ante una situación violenta, no funciona desde hace meses en el centro de salud Huelva Centro.

Afectados han reclamado a responsables sanitarios, en varias ocasiones, de manera persistente que solucionen los problemas que impide el correcto funcionamiento de este botón antipánico que permite los médicos sentirse más seguros en consulta.

Un caso más

El testimonio de la veterana doctora de Huelva describe una situación similar a la sufrida por otro veterano doctor en las Urgencias del Hospital Virgen del Rocío: Este domingo, 8 de enero, cuando doctor Gutiérrez Caracuel se encontraba en su puesto en las Urgencias del Hospital de Traumatología. Este episodio ocurrió en la hora de la visita cuando la sala de Observación, que es muy grande, se encontraba llena de pacientes y familiares.

Uno de los pacientes ingresados, que se encontraba esperando desde hacía horas en ayunas y pendiente de evolución, se mostró muy alterado por las esperas y reaccionó de forma violenta.

Tanto el paciente como su acompañante persiguieron al doctor por distintas estancias del hospital tirándole de la bata y propinándole insultos. El doctor persistió en su intento de alejarse pero comprobó que le seguían allí donde se dirigía hasta que llegó el guardia de seguridad y, posteriormente, agentes de la Policía Nacional. Durante la "persecución", el doctor sufrió una caída con lesiones en la cadera y el codo.

Saturación en las consultas

En el momento de la agresión, durante las Urgencias en el centro de salud Huelva Centros dos médicos adjuntos se encontraban atendiendo a los enfermos, como cada tarde en este punto asistencial, donde funcionan unas 20 consultas con agendas de entre 1.500 y 1.700 pacientes.

Muchos pacientes que no logran cita terminan acudiendo a las Urgencias para tratar de resolver su problema de salud. El déficit de profesionales y la imposibilidad de conseguir una cita en un plazo razonable termina repercutiendo en las puertas de Urgencias, tanto en los centros de salud como en los hospitales. La saturación y las esperas contribuye al malestar entre los usuarios que exigen una atención inmediata.