PP, Ciudadanos y Vox tumban la ley contra el juego patológico propuesta por el PSOE

De aprobarse la proposición de ley contra el juego patológico presentada por el PSOE, en Sevilla capital prácticamente no podrían darse licencias a nuevas casas de apuestas ni salones de juego. Con este argumento, entre otros, PP, Ciudadanos y Vox han tumbado este miércoles en el Parlamento dicho texto normativo, que, en vano, ha cosechado el apoyo de los diputados de Adelante Andalucía.

Fue el diputado popular Pablo Venzal quien ha ilustrado la imposibilidad de abrir establecimientos dedicados al juego según la norma defendida por los socialistas. El político almeriense ha aludido directamente a la redacción propuesta por el PSOE para el artículo 24 de la Ley de Juego y Apuestas de Andalucía. El texto establece que no se podrían instalar establecimientos a 500 metros de los accesos de colegios, institutos, centros universitarios, parques infantiles o estadios deportivos. La norma también impedía la apertura de una sala de juego a menos de 250 metros de otra abierta previamente.

La reforma propuesta por los socialistas no avanzará en su tramitación tras rechazarla los partidos que soportan en el Parlamento al Gobierno de la Junta. Además de la mencionada razón –que según Vox atenta contra la “libertad empresarial”–, los grupos que han vetado la norma han recordado que la mayoría de competencias en materia de juego son estatales. Sobre todo, las que aluden al juego on line. El diputado de Ciudadanos, Ramón Samper, ha preguntado también al principal grupo de la oposición por qué no había presentado la norma cuando todavía estaban en el Gobierno de la Junta.

La diputada socialista que ha defendido la propuesta, Soledad Pérez, ha avanzado incluso que, si el PSOEgobierna después de las elecciones del 10 de noviembre, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará una norma “que equipare el juego al alcohol y al tabaco”.

La política cordobesa también ha aludido a la parte de la ley que prohibe de forma explícita la publicidad de las casas de juego y las apuestas en internet en los medios de RTVA. Pérez ha reconocido que, actualmente, no se emiten este tipo de anuncios, pero defendió que la norma fallida los veta de forma expresa.

La proposición de ley del PSOE también obligaba a la Junta a promover la sensibilización sobre el potencial adictivo de los juegos de azar, y garantizar la asistencia y el apoyo psicológico y social de los afectados. Asimismo, debía promover el tratamiento integral de la ludopatía dentro de la red pública de adicciones, formando a profesionales y facilitando asesoramiento jurídico a los usuarios; y poner en marcha una estrategia para la prevención de la ludopatía.