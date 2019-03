PP y PSOE atizan a Vox por comparar con “taxis” a Salvamento Marítimo

En Vox Andalucía consideran que los trabajadores de Salvamento Marítimo “ponen en grave riesgo la vida de los inmigrantes” en vez de rescatarlas. Y que los barcos de este organismo dependiente del Ministerio de Fomento actúan “como auténticos taxis” por recoger a los subsaharianos y magrebíes que, tras lanzarse al agua para cruzar el Estrecho y el mar de Alborán, avisan a ciertas ONG para solicitar ayuda.

Estas afirmaciones figuran en la exposición de motivos de una proposición no de ley que la formación que dirige Francisco Serrano ha registrado en el Parlamento y se debatirá en el Pleno de la semana próxima en virtud al orden del día aprobado ayer en la Cámara con el único rechazo del PSOE.

Aunque el PP votó a favor de la inclusión de la propuesta en debate, fue el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien considera “muy desleal” la iniciativa registrada por Vox .

La propuesta que se votará en la sesión plenaria de los días 20 y 21 de marzo no resulta tan llamativa. Se limita a instar al Gobierno central a “regular” los operativos de Salvamento Marítimo para que no se adentren en aguas territoriales de Marruecos. El objetivo, según indica el texto, es que “nuestras costas dejen de ser un cementerio en el mar”. Con esa redacción el resto de grupos políticos del Parlamento no tendrían problemas en apoyar la iniciativa.

Críticas a las ONG: "supuestas organizaciones"

La negativa se explica al consultar la exposición de motivos, que considera que esas incursiones en las aguas jurisdiccionales marroquíes sirven para recoger a los inmigrantes tras las llamadas de esas “supuestas organizaciones humanitarias” a las que responsabilizan de un “presunto favorecimiento de la inmigración ilegal”.

Vox sugiere en el preámbulo de esta proposición que se “investigue” a estas entidades, pues consideran que tienen “ocultas intenciones”. Incluso aluden a un “presunto comportamiento irregular” de los efectivos de Salvamento Marítimo.

Ninguna de estas propuestas están incluidas finalmente en el texto de la iniciativa, que es lo que tiene validez, aunque no es de obligado cumplimiento por el tipo de proposición que es.

A pesar de la redacción de la iniciativa parlamentaria, la portavoz adjunta de Vox en la Cámara regional, Luz Belinda Rodríguez, ha afirmado este miércoles que no ponen en duda la labor de este organismo de Fomento. Acto seguido, Rodríguez ha dafendido que el trabajo realizado por Salvamento Marítimo, a veces, “no es un rescate, sino que hacen un servicio de autobús”.

Vox asegura que este “sistema viciado está haciendo el juego a las mafias que se dedican al tráfico de personas, poniendo en riesgo sus vidas”, según su portavoz Alejandro Hernández.

Rifirrafe entre Vox y el PSOE en la Cámara

La inclusión de esta proposición no de ley en el orden del día ha provocado un rifirrafe entre Hernández y su homólogo en el PSOE, Mario Jiménez, durante la Junta de Portavoces celebrada este miércoles. La discusión ha acabado con el diputado de Vox fuera de la reunión después de que el dirigente socialista asegurase que en el orden del día hay iniciativas que van “contra los principios democráticos y contra los derechos humanos”.

Jiménez ha solicitado a Marta Bosquet, presidenta del Parlamento, que impida la inclusión en el Pleno la polémica propuesta, lo que la jefa del legislativo negó. Bosquet ha recordado al diputado del PSOE que el debate sobre el contenido de la iniciativa no se produce en la Junta de Portavoces, sino durante la sesión plenaria.

“El presidente debería salir públicamente a desligarse y a romper con un partido que presenta iniciativas de estas características”, ha dicho en rueda de prensa el portavoz socialista antes de que Moreno, desde Melilla, haya alabado el trabajo de los “grandes profesionales" de Salvamento Marítimo.