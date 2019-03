PP y PSOE se vuelven a enzarzar por la situación financiera de la Junta

Los dos principales partidos con representación en el Parlamento, PP y PSOE, llevan días tirándose los trastos a la cabeza a cuento de la disponibilidad de dinero. El Gobierno andaluz, que ha asegurado que presentará un Proyecto de Ley de Presupuestos antes de que acabe mayo, lamenta por las esquinas haberse encontrado con "agujeros" inesperados en las diversas consejerías, un factor que se añade a unas millonarias deudas sobrevenidas y vinculadas, algunas de ellas, a multas a la Junta de diversa índole.

Eso, unido a las promesas de reducir impuestos, obliga a los dirigentes de PP y Cs a una cuadratura del círculo que está quebrando los ánimos de más de uno.

Naturalmente, el PSOE, responsable del Gobierno de la Junta en los 36 años anteriores, niega la mayor. Y achaca las pataletas de los dirigentes populares a poca destreza para gestionar la administración autonómica. Y ahí andan ambos, enfrascados en un toma y daca de tu palabra contra la mía.

La jornada de ayer fue un claro ejemplo. Si la secretaria general del PP-A, Loles López, señaló que el nuevo Gobierno andaluz "no ha hecho ni tirar del pico de la alfombra" y que "no están apareciendo agujeros sino socavones", según palabras recogidas por Efe, desde el lado socialista fue José Fiscal, ex consejero de Medio Ambiente y actual coordinador de la Secretaría General del PSOE-A, quien respondió a la enésima invectiva de los populares, acusando a PP y Cs de "mentir a sabiendas" sobre la situación económica y financiera para ocultar su "inoperancia e ineficacia" en la administración

Fiscal denunció en Huelva que son "rotundamente falsos" los datos que el nuevo Gobierno está ofreciendo sobre los "agujeros" en las cuentas de la comunidad, sobre todo, porque "mezclan financiación propia con financiación europea". "Están faltando a la verdad y lo saben", sentenció.

El ex consejero pidió a Juanma Moreno y a los dos partidos que conforman el Gobierno que se dediquen ya a gobernar y adopten decisiones que verdaderamente influyan en el bienestar de los andaluces y que se dejen de "buscar excusas para no hacer nada", recogió Europa Press.

La dirigente del PP, Loles López, aportó los números de los "socavones": "Están los 418 millones por pago de sentencias; los 1.200 millones de déficit en educación o los 1.700 millones de déficit en sanidad".

López responsabilizó de la situación a la actual ministra de Hacienda y ex consejera del ramo, María Jesús Montero, a quien le afeó que se refiriera a las cuentas andaluzas como "saneadas", ya que fue ella quien elaboró "el peor presupuesto de la historia para Andalucía".