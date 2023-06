El PP "no descarta" presentar enmiendas al plan de regadíos de Doñana

La representante de Por Andalucía, Inma Nieto , ha llegado incluso a "prometer que no vamos a hacer sangre si retira la proposición, porque no hay un texto enmendable en absoluto. Es un desastre total". Esta opinión es compartida por la representante de Adelante Andalucía, Maribel Mora , quien ha señalado que "al PP se le ven las costuras con esta proposición".

No obstante a su juicio, "tras escuchar a los más de veinte agentes sociales que intervinieron ayer, se pueden extraer varias conclusiones: que el Plan de la Corona Norte cometió varias injusticias, que hay un déficit de infraestructuras hídricas responsabilidad del maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez con Andalucía y que todos hicieron un llamamiento al diálogo entre las administraciones para solventar estos problemas, justamente los tres argumentos que desde el Gobierno de la Junta se han esgrimido para plantear esta proposición de ley".

Esta postura se conoce poco después de que la totalidad de grupos de la oposición anunciaran su intención de no presentar enmienda alguna durante la tramitación de la proposición de ley. Así, Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE han insistido que "la única posibilidad que contemplamos respecto a esta proposición es su retirada".

El grupo popular en el Parlamento de Andalucía ha anunciado en boca de su portavoz, Toni Martín, que no descarta la posibilidad de presentar enmiendas a su proposición de ley de ordenación de terrenos agrícolas en varios municipios del Condado de Huelva y que afectan a la superficie de regadíos en el entorno de Doñana , en aras a conseguir "mejoras en el texto". "Es algo que no descarto en absoluto; estamos analizando todo lo que se dijo en la Comisión de Fomento y lo que se ha publicado tras la presentación de la proposición y lo estamos estudiando", ha añadido.

Delibes en el centro

La intervención del presidente del Consejo de Participación de Doñana en el cierre de la Comisión de Fomento, ha levantado, como no podía ser de otra manera, opiniones enfrentadas entre los portavoces de los grupos parlamentarios. Mientras el PP ha considerado que "sus intervenciones no tuvieron nada de científicas y sí de opiniones políticas alineadas con los partidos de izquierda", a la vez que expresaba su recelo por el "papel mediático" de Delibes y Vox ha aplazado su valoración hasta estudiar todo lo que se dijo, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, lo señalan como el verdadero protagonista de toda la maratoniana jornada de ayer. A su juicio, sus llamamientos al diálogo y su rechazo a la no comparecencia de voces discordantes con las de los partidos proponentes de la ley, fueron los ejes en los que sostener una de las afirmaciones pronunciadas por Delibes, cuando pidió a PP y Vox que "tengan el coraje de retirarla"