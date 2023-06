Delibes arremete contra el plan de Doñana y Moreno se abre a cambiarlo

Mientras que en el Parlamento de Andalucía la Comisión de Fomento celebraba una eterna (más de once horas) sesión de más de una veintena de comparecientes con algo que decir sobre el plan de regadíos en el entorno de Doñana que concluyó con una contundente intervención del presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofrecía a los partidos de la oposición la posibilidad de presentar enmiendas que conduzcan a la modificación del texto que sigue su tramitación, siempre que signifique una alternativa “creíble y viable”.

Delibes cerró las comparecencias en el Parlamento, con una intervención de las que se recuerdan. La contundencia llegó a acusar al PP de “hacer oposición a la Junta de Andalucía” y pidió a los proponentes de la proposición de ley “tener coraje para retirar” un texto legislativo que “ha contribuido a quebrar la paz social” en Huelva y en el Condado con una iniciativa que “ha ido demasiado lejos y que debemos hacer lo posible para paliar sus consecuencias. Les pido que apuesten por la paz”.

También tuvo tiempo de repasar una lista de comparecientes que responde a la idea de “que es mucho mas cómodo escuchar sólo a quienes piensen como tu”. Sobre el contenido de su intervención, éste se sustentó en que “Doñana está en serio peligro, porque esto ha ido demasiado lejos. Está seca y los acuíferos descienden”. No se quedó ahí y acusó directamente a los proponentes de la ley de engaño ya que “da la impresión de que hay gato encerrado, que nos distraen con aguas superficiales para ocultar las intenciones de aprobar una proposición de declarar zonas de regadío cuando no hay agua”.

No quiso levantarse de la mesa sin proponer algo que también se escuchó a lo largo de todo el día, como es la búsqueda de consenso entre todas las administraciones y agentes implicados en su desarrollo. Éste vendría de la mano del Plan de Doñana 2030, “o del Plan de la Corona Norte de 2014 que fue apoyado de manera unánime y bendecido por la Unión Europea como el mecanismo más adecuado para hacerlo”.

También protagonizó la anécdota de la tarde al presentarse como un “intruso” ya que “hasta llegar aquí no he recibido ninguna citación oficial para que acuda a esta Comisión. He entrado en la página web del Parlamento y he visto que estaba en la lista de comparecientes, por eso he venido”. La presidenta de la Comisión y los servicios jurídicos de la Cámara andaluza, aclararon que “se le envió una notificación al correo electrónico, por lo que ha debido haber un problema en su recepción”.

Abierto a cambios

Unas horas antes, el presidente de la Junta de Andalucía insistía en que en la Corona Norte de Doñana, “fuera del parque natural y nacional”, hay un problema “enquistado y heredado” al que el actual Ejecutivo andaluz trató de dar una solución de forma “correcta” y sin que suponga “menoscabo alguno” para los intereses medioambientales del parque. El presidente de la Junta recordó que en su programa electoral planteó abordar esta cuestión y ha resaltado que la vía para darle solución ha sido “llevar una proposición de ley al Parlamento, y no un decreto ley como ha hecho en ocasiones el Gobierno”, para que “todo el mundo pueda expresar su visión y aporte soluciones”.

Moreno confía en que quien no esté de acuerdo con el proyecto de ley aproveche el trámite parlamentario de la norma y plantee una alternativa “creíble y viable” para solucionar el problema “de esas decenas de familias atrapadas en una situación de alegalidad que queremos resolver sin menoscabo de los intereses del parque”, al tiempo que ha recalcado que esta proposición de ley garantiza que “jamás de los jamases se coja agua del subsuelo” del parque.

“Esta es una ley garantista y persigue preservar el parque de Doñana y, por tanto, esperamos que haya aportaciones en positivo”, indicó Moreno, quien ha confiado en que por parte de los partidos de la oposición, no se siga “utilizando” este tema de cara a las elecciones generales como sí se ha hecho ante los comicios municipales. “Estamos siempre dispuestos a dialogar, a hablar y a escuchar y a aprender que aquellos que nos puedan hacer una propuesta más inteligente o positiva de la que hacemos nosotros”.

Momentos de tensión

En una sesión tediosa y larga, uno de los momentos más tensos tuvo lugar cuando el diputado del PSOE-A por Huelva, Mario Jiménez mantuvo un rifirrafe con la presidenta de la Comisión.

Una cuestión sobre la influencia de la proposición en la agenda electoral, ha provocado un enfrentamiento entre el diputado Mario Jiménez y la presidenta de la mesa de la Comisión y con los diputados de PP y Vox. “Usted no me puede decir qué preguntar”, señaló el diputado del PSOE por Huelva, tras lo que se sucedieron acusaciones del PSOE hacia la presidenta de la comisión parlamentaria. Por cierto que un incidente similar tuvo lugar también a primera hora de la tarde.

Consenso

Entre el resto de participantes se observaron peticiones similares. La primera de ellas es el reconocimiento de que el plan de ordenación de la Corona Norte, conocido como el Plan de la Fresa, se dejó por el camino lo que denominaron “situaciones injustas” basadas en “una fotografía hecha en un momento determinado en el que algunas fincas que fueron de regadíos durante años y estaban en ese momento sin cultivar, se les dejó sin derechos de agua de la noche a la mañana”.

El segundo de los hechos compartido desde los alcaldes de la zona, hasta la mayoría de las asociaciones agrarias, fue el de pedir a todas las administraciones un “consenso”, que “se reúnan para determinar las necesidades de la comarca” y, especialmente “que se aleje la polémica de cualquier connotación de tipo electoral”.

Los regidores de los ayuntamientos afectados, también ofrecieron un punto de vista alejado de la confrontación política, donde se vieron desde posiciones de petición de acuerdos como Rociana del Condado, hasta otras más abiertamente opuestas a la proposición como las que mantuvieron los alcaldes de Bonares y Moguer y especialmente la acaldesa de Almonte, Rocío delMar Castellano quien tampoco dudó en afear a sus señorías “el bochornoso espectáculo que están ofreciendo a todos los ciudadanos”.

Las asociaciones agrarias, salvo COAG, mantuvieron la defensa de los intereses de los “pequeños agricultores” y se pusieron del lado de la regularización de las hectáreas que fueron dejadas al margen en el año 2014, mientras que los sindicatos, CCOO y UGT, pidieron la retirada de la misma.

La única organización ecologista presente, WWF, reclamó de manera insistente la retirada inmediata de la ley, por temor a las millonarias sanciones que la UE impondrá si se aprueba, mientras que en el otro lado de la balanza, José Antonio Millán, de los regantes de Huelva, aseguró que “es mentira que Doñana esté en peligro”.