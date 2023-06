El PSOE urge al PP a "retirar" la ley de regadíos y promover una revisión del Plan de la Corona Norte de Doñana

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha urgido este martes al Gobierno andaluz a dar "instrucciones" al PP-A para promover la "retirada" de la proposición de ley de los grupos Popular y Vox para regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, así como una "revisión" del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, tras constatar un supuesto intento de los 'populares' de "amordazar" al Parlamento.

El diputado del PSOE-A por Huelva Mario Jiménez se ha pronunciado así en el Parlamento andaluz en paralelo al desarrollo de las comparecencias de agentes sociales en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para dar su opinión en el marco de la tramitación de dicha proposición de ley en la Cámara autonómica.

Mario Jiménez ha acusado al PP-A de plantear el desarrollo de esta comisión "con la intención de castrar el funcionamiento" de la misma, intentando "impedir" su trabajo y "la comparecencia de aquellas organizaciones y agentes económicos y sociales que puedan tener una visión diferente de la proposición del ley".

Pese a ello, según ha valorado, han comparecido "organizaciones que se han pronunciado con mucha claridad pidiendo la retirada" de la misma, y también "la puesta de una mesa en la que se puedan buscar las soluciones que son indispensables en una doble dirección", que pasa por "intentar resolver la situación puntual de agricultores que puedan esgrimir un derecho justo para regularizar la situación de sus tierras", y por "garantizar que bajo ningún concepto se estresa más en términos medioambientales, de recursos hídricos, la situación del Parque Nacional de Doñana y de su área de influencia", que "claramente está en una situación complicada", según ha abundado el representante socialista.

Tensión en la mesa de Fomento

Tras augurar que la sesión de este martes de dicha comisión del Parlamento andaluz "no va a cumplir con su función" al no contar con la presencia de representantes "de la comunidad científica, de la Estación Biológica de Doñana, de las universidades andaluzas, de la Unesco, de las voces que tienen que aportar al futuro de Doñana", Mario Jiménez ha acusado también a la presidencia de la comisión, en manos del PP-A, "un intento de amordazar la voz de los distintos portavoces" de los grupos parlamentarios.

En esa línea, ha tachado de "inaudito" que "para un tema de esta trascendencia se le den a los grupos políticos escasamente dos minutos para poder expresarse", tras lo que ha reiterado el planteamiento del PSOE-A de pedir "la retirada" de la proposición de ley de PP-A y Vox. "Pedimos que se introduzca, a la mayor brevedad posible, en un Pleno del Parlamento de Andalucía, un punto de debate en el que los grupos parlamentarios podamos ponernos de acuerdo para retirar la proposición de ley", ha manifestado el diputado del PSOE-A, que ha defendido que, "a la mayor brevedad posible, el Gobierno (de la Junta) debería dar las instrucciones al Grupo Popular para que se introduzca en el orden del día de un pleno ese punto" para "que se retire la ley".

Además, ha abogado por utilizar "el artículo 5 del Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana" para que, "a la mayor brevedad posible" también, se convoque la comisión de seguimiento de dicho plan "con un orden del día que sea la revisión del plan", y que "se tenga en cuenta un procedimiento para que puedan ser oídos los agricultores que pretenden esgrimir un título justo para seguir utilizando sus tierras, pero que se escuche también al Consejo de Participación de Doñana, a la Estación Biológica de Doñana", y que "no se censure la posibilidad de que todas las comunidades de regantes, cada una con su visión, pueda expresarse".

Mario Jiménez también ha reclamado "que se escuche a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que esgrima cuáles son las razones desde el punto de vista de la gestión del recurso agua para limitar y para establecer el alcance de esos cambios que puedan producirse, y que en definitiva se acabe con esto, que no es más que un señuelo electoral que está causando un daño muy importante a la reputación de la agricultura andaluza, a la credibilidad en términos de gestión del medio ambiente de la comunidad autónoma de Andalucía ante las instituciones europeas y ante la Unesco", y que "no está resolviendo el problema de los agricultores", según ha advertido. En esa línea, el representante del PSOE-A ha denunciado que "este proceso no ha servido absolutamente para nada, sólo para que el PP y el negacionismo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "hayan pretendido levantar una bandera para disputarse en el campo de la derecha y de la extrema derecha el voto del medio rural".

"Tiempo para corregirlo"

El diputado socialista ha sostenido que el texto de esta proposición de ley "no permite" enmiendas parciales durante su tramitación "porque las bases sobre las que está sustentada son bases falsas, y por lo tanto no es posible corregir el texto sin cambiarlo desde la primera palabra hasta la última". De esta manera, ha insistido en que Juanma Moreno "lo único que debe hacer es instar a su consejera de Ordenación del Territorio a la convocatoria de la comisión de seguimiento" de dicho plan de la Corona Norte de Doñana, en la que están representadas la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", y que "se puede abrir a la participación de los regantes, de los grupos ecologistas, y volver a buscar el consenso que fue posible en la aprobación del Plan de la Corona Norte en el año 2014".