Maluma, Aitana, Myke Towers, Wos, Ana Mena, Melendi o Raule en ICÓNICA SANTALUCÍA Sevilla Fest 2024

Icónica Santalucía Sevilla Fest, el Festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, vuelve un verano más hasta la capital de Andalucía para ofrecer en un tan privilegiado enclave los conciertos únicos y muy esperados de estrellas mundiales y nacionales de la música.

Entre los días 7 de junio y 16 de julio, esta IV edición del Festival será el perfecto escenario para citas tan esperadas como de artistas nacionales como Raimundo Amador, Medina Azahara, Kiko Veneno, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Raule y Marta Santos, Aitana, David Bisbal, Melendi, Vetusta Morla, Rozalén o Siempre Así. También habrá hueco para dos noches muy especiales en este 2024, como serán la de “El Rollo de Scalpers by ICÓNICA”, con Danna Paola, Taburete, Álvaro de Luna; y la Fiesta Bresh, o la de BIGSOUND Sevilla, con Myke Towers, Ptazeta, Ana Mena y Cali y El Dandee.

De esta manera, Reguetón, hard rock, música electrónica y rap son algunos de los sonidos que se fundirán en las citas que acogerá la icónica Plaza de España de Sevilla. Las entradas para estos conciertos y muchos otros, como los de Maluma, The Prodigy, Manuel Turizo, The Cult, Jamie Cullum, Marc Anthony, Tom Jones, Loreena Mckennitt, Carlos Vives, Arcade Fire, Boris Brejcha, Wos, Danna Paola, Carl Cox, Michael Bibi o Take That, están a la venta en www.iconicafest.com

De todos los nombres que Icónica Santalucía Sevilla Fest ha reunido en su anual calendario, se denota una vez más la apuesta del Festival por aunar en su cartel a todos los estilos posibles, para seguir siendo este bandera del eclecticismo en España, al ser una de las citas de ciclo donde mayor número de géneros se dan cita.

De entre todas destacan, entre las últimas confirmadas las de fenómeno musical Maluma, y la del argentino Wos, prominente figura intencional, que promete ofrecer el próximo 5 de julio en la Plaza de España de Sevilla toda una noche para el recuerdo de los amantes del rap: Valentín Oliva, conocido en el ámbito musical como Wos, es un joven e icónico talento musical que, en su aún nóbel trayectoria, ha dejado una marca indeleble en el mundo de la música urbana. Su ascenso a la fama se gestó a través de su destacada participación en competencias de freestyle, especialmente en El Quinto Escalón, certamen, celebrado anualmente en el emblemático barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires, que fue el trampolín que le catapultó a Wos hacia la atención nacional. Su triunfo en la edición de 2016 lo consagró como una fuerza indiscutible en el mundo del rap argentino, ganando así un reconocimiento masivo.