El PSOE-A critica que la Junta devuelva los 119 millones de fondos europeos para Educación Infantil

El anuncio este lunes tras el Consejo de Gobierno de que la Junta de Andalucía devuelve 119 millones de euros de fondos europeos destinados a la gratuidad de la Educación Infantil, de 0 a 3 años, ya ha suscitado este martes el rechazo del principal partido de la oposición, el PSOE-A, que acusa al presidente Juanma Moreno de incumplir sus promesas.

La portavoz de Educación del Grupo Socialista en Parlamento, Susana Rivas, ha denunciado que el Gobierno andaluz "prefiere desviar más de 5 millones de euros de ayudas para guarderías a las obras de remodelación del Estadio de la Cartuja o devuelve 119 millones de euros de fondos europeos, sin haber realizado estudio alguno de en qué zonas de nuestra comunidad autónoma era necesaria la creación de plazas para el primer ciclo de infantil".

En el programa electoral del PP-A está conseguir la gratuidad de las guarderías, un objetivo al que "no renuncia". No obstante, este lunes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aplazó ese objetivo hasta el curso 2025-26, ya que no podrá usar los fondos europeos destinados a la gratuidad de las guarderías porque el actual modelo autonómico de Educación Infantil incluye escuelas infantiles privadas de pequeñas empresas, algo con lo que el Ministerio de Educación, encargado de repartir y vigilar las ayudas Next Generation, no está de acuerdo.

El portavoz del Gobierno andaluz ha expresado "el compromiso con la comunidad educativa de avanzar en la gratuidad" de ese ciclo educativo a partir del curso 2025-26 "progresivamente", medida que la Administración autonómica ejecutaría con fondos propios, aun cuando "no renunciamos a tener fondos extraordinarios". Pacheco ha explicado que la Junta ha renunciado a 119 millones de euros de fondos europeos ante el rechazo del Gobierno central al modelo andaluz de escuelas infantiles privadas.

No obstante, la portavoz de educación socialista ha indicado que las propuestas socialistas pasan por la modificación y mejora del decreto de subvención a las escuelas infantiles y centros de educación adheridos al Programa de Ayudas a las Familias; la actualización del precio plaza conforme al IPC y convertir la mesa de educación infantil en negociadora.

De igual modo, Rivas ha explicado que un aspecto clave en la hoja de ruta de su partido es crear una red de centros públicos que avalen el acceso universal, gratuito y en condiciones de igualdad a todas las familias, garantizando además las condiciones laborales de los y las profesionales que actualmente sostienen este ciclo.