El PSOE-A pide aplicar las medidas de regeneración que reclama Pedro Sánchez a Canal Sur y al Centra

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha aseverado este martes que no tiene "ninguna duda" de que por parte del Gobierno central se tomarán "medidas para la regeneración democrática" como las que ha anunciado el presidente, Pedro Sánchez, que tiene intención de impulsar, y ha señalado que, en Andalucía, "tanto Canal Sur como el Centra" -Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de la Presidencia de la Junta- "pueden ser productos de esas medidas de regeneración democrática para garantizar el derecho a la información veraz recogido en el artículo 20 de la Constitución".

Así lo ha planteado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento, y a preguntas de los periodistas tras la comparecencia en la que Pedro Sánchez anunció este pasado lunes que continuaba como presidente del Gobierno tras el proceso de reflexión que la semana pasada señaló que iniciaba sobre su continuidad o no en el cargo.

De igual modo, a preguntas de los periodistas sobre si el PSOE-A plantearía una reforma de la ley de publicidad institucional para mejorar la transparencia respecto al destino del dinero público que el Gobierno andaluz concede a agencias privadas para que lo distribuyan en los medios de comunicación, la portavoz socialista ha apuntado que, en el debate de investidura de Juanma Moreno en 2022, el presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ya planteó "que los andaluces deberían saber hasta dónde va el último euro destinado a publicidad institucional".

Al respecto, Ángeles Férriz ha defendido que "sería conveniente" impulsar una iniciativa en ese sentido, "ya que el Gobierno andaluz no arroja transparencia ninguna" y mantiene "una constante opacidad" al respecto, y ha agregado que desde el Grupo Socialista pensarán "qué tipo de iniciativas podemos plantear para algo tan sencillo como que los andaluces conozcan dónde va su dinero cuando se destina a publicidad institucional", una partida cuya cuantía "se ha multiplicado" desde que gobierna Juanma Moreno en la Junta, según ha puesto de relieve.

"Ahora lo que tenemos que estudiar es cómo lo trasladamos y materializamos en una iniciativa, aún a sabiendas de que la mayoría absolutista del Partido Popular la fulminará en lo que viene a ser el debate de un pleno en el Parlamento" andaluz, ha abundado Ángeles Férriz, quien no ha concretado si esa iniciativa podría traducirse en una proposición de ley o en una interpelación o solicitud de comparecencia del Consejo de Gobierno, opciones que ha enumerado la portavoz socialista.

De igual modo, Ángeles Férriz ha recordado que este miércoles es 1 de mayo, Día del Trabajo, y el PSOE, "como todos los años, va a estar en la calle, junto con los sindicatos, defendiendo el pleno empleo, menos jornadas" laborales y "mejores salarios", en línea con el lema elegido por los sindicatos para la manifestación del 1 de mayo, según ha agregado.

"No es un 1 de Mayo más"

La portavoz socialista ha sostenido, que "este 1 de mayo no es un 1 de mayo más" a raíz de la "reflexión" realizada por el presidente del Gobierno, y al respecto ha manifestado que "muchos españoles estamos muy cansados de que la política se haya convertido en un ring de boxeo donde unos reciben los golpes y otros los dan".

"Nos hemos cansado de que haya partidos políticos, fundamentalmente el PP, que por el simple hecho de no gobernar porque piensa que el poder le pertenece, no respeta la legitimidad de un Gobierno salido de las urnas y votado en el Congreso de los Diputados; no respeta la forma de hacer política respetando al adversario y no deshumanizándolo, y han convertido la política española en un lodazal" donde "la gente sólo percibe ruido, insultos, que todo es más importante que sus problemas", según ha lamentado.

En esa línea, la portavoz del PSOE-A en el Parlamento ha denunciado que "la derecha en este país" tiene como objetivo "llevar al máximo estrés la política española para no hablar de los problemas de la gente y, sobre todo, para no hablar de algo que cada día es más evidente, que igual que no tenían ni tienen un proyecto para Andalucía, tampoco tienen un proyecto para España".

"Como no pueden hablar de la economía" española porque ésta "va razonablemente bien"; ni tampoco del empleo porque "hay 21 millones de españoles trabajando", ni "de derechos", porque los representantes de la derecha "han intentado volcar durante toda su historia los que hemos puesto encima de la mesa el PSOE", ni tampoco "de pensiones, del Salario Mínimo Interprofesional ni de becas, porque han votado en contra de todo", por parte de la derecha "tienen que embarrar la política y atacar al adversario deshumanizándolo como si no hubiera un mañana", ha sostenido Ángeles Férriz.

De esta manera, la portavoz parlamentaria socialista ha concluido indicando que este 1 de mayo servirá para lanzar "un mensaje de todos aquellos que creemos que hay que defender la democracia del respeto frente a la del odio".