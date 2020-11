PSOE e IU presentan la enmienda de devolución del Presupuesto andaluz, a la espera de Vox

Sólo falta Vox. El PSOE y los parlamentarios de IU integrados en Adelante Andalucía han presentado sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de la Junta de 2021. Este trámite, que es el más importante de la larga elaboración de las cuentas, se saldará en el pleno del próximo miércoles, cuando el grupo de Santiago Abascal tendrá en su mano el derribo del Presupuesto o su tramitación como proyecto de ley. Finalmente, ni los socialistas ni IU han optado por la negociación, a pesar de que se han celebrado varias reuniones.

La enmienda a la totalidad es un todo o nada. Si la oposición votase en favor de esta devolución, para lo que haría falta Vox, el Gobierno de Juanma Moreno se vería obligado a prorrogar el actual Presupuesto de 2020. La clave, como en 2019, la tiene Vox, que llegó a presentar la enmienda, pero luego la retiró. El plazo de presentación termina este viernes al mediodía, aunque la votación se celebra la semana próxima. Vox no ha comunicado qué hará, aunque se mantiene en la oposición al texto.

El Presupuesto de 2021 contiene una expansión del gasto del 3,7% y llega, por primera vez, a los 40.188 millones de euros. Incurre en un déficit del 2,2%.

El diputado de Adelante Guzmán Ahumada, de IU, que ha sido el negociador de las cuentas, ha presentado la enmienda en un nuevo capítulo de desunión dentro del grupo parlamentario. Ángela Aguilera, de Anticapitalistas, sostiene que no han contado con ellos para dar este paso, después de un "ímprobo debate". En cualquier caso, no parece que la facción de Teresa Rodríguez tenga una opinión contraria a la devolución de las cuentas. Es más, ha sido IU el que más se ha acercado a la negociación. Su portavoz, Inmaculada Nieto, solicitó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, que sumase 1.600 millones de euros más de gasto y se excediese del límite del 2,2% del déficit de referencia.

Guzmán Ahumada ha alegado que el gasto previsto "se queda muy corto para los retos que afronta Andalucía, pero también está muy por debajo del gasto que la Junta puede permitirse”. El parlamentario ha agradecido la información recibida por la Consejería de Hacienda durante el proceso de confección de los presupuestos, pero ha añadido: "Hemos explorado todas las vías para que afrontar este presupuesto asumiendo que es necesario poner a disposición de lo publico todos los recursos asumibles, pero el Gobierno del PP y Ciudadanos no comparten ese premisa de llegar al tope de gasto reforzando servicios públicos o incrementado presión fiscal sobre las rentas más altas".

Susana Díaz también se ha sumado a la oposición a las cuentas, después de varias reuniones entre sus parlamentarios y el consejero de Hacienda. La argumentación del PSOE es que no pueden ir junto a un Gobierno que escogió a Vox como aliado. Desde Córdoba, la ex presidenta de la Junta calificó de "paripé" las negociaciones. Según la socialista, estaban esperando a que desde el Ejecutivo andaluz les "llamaran para comenzar a negociar, pero decidieron no hacerlo y llevar el anteproyecto de Presupuestos al Consejo de Gobierno".

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, ha criticado esta decisión y ha sostenido que dicha iniciativa equivale a que la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, diga a los andaluces que "a mí me importa muy poco que estén muriendo personas" por la pandemia del coronavirus y "yo voy a mirar por mi partido, porque creo que así saco más rédito político".

"Susana Díaz no tiene la más mínima intención de aportar, de ayudar, de proponer enmiendas" a las próximas cuentas, según ha criticado el portavoz de los naranjas. "Una enmienda a la totalidad por parte de cualquier grupo es darle un portazo en la cara a todos los andaluces, y el mejor favor que se le puede hacer al coronavirus ahora mismo", ha manifestado Sergio Romero.