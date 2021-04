El PSOE de Jaén lidera a los críticos y urge elegir ya al candidato a la Junta

El PSOE de Jaén hace temblar el proceso precongresual en el que está inmerso el socialismo andaluz. La dirección provincial del partido del puño y la rosa ha aprobado este viernes una iniciativa para urgir a Susana Díaz a que adelante las primarias al candidato del PSOE a las próximas elecciones autonómicas. Lo ha hecho mediante una propuesta elevada por el líder del partido en el territorio, Francisco Reyes, que también es el presidente de la Diputación y que, según ha avanzado El País, no figuraba en el orden del día de la reunión de la Ejecutiva.

El movimiento de Jaén, una de las federaciones más poderosas de Andalucía y que suele anticipar los movimientos orgánicos, coincide con una idea que rondaba en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid: celebrar antes la primarias para elegir al candidato a presidir la Junta que el proceso congresual, que está fijado para finales de este año. Esta urgencia tiene que ver con la posibilidad de que el presidente de la Junta adelante las elecciones, algo que, por el momento, parece lejano.

Según los estatutos del PSOE, unas primarias de este tipo sólo puede convocarlas el Comité Federal, por lo que este movimiento debe entenderse como un el pistoletazo de salida para desencadenar una reacción mayor. “Esto no se va a quedar en Jaén, va a ser un clamor”, apunta un miembro de la Ejecutiva socialista en la provincia. En dicho organismo están algunos de los críticos más relevantes de los que tiene Susana Díaz, como la parlamentaria autonómica Ángeles Férriz o el diputado en el Congreso Felipe Sicilia.

No obstante, fue Reyes quien dio el golpe de gracia con la propuesta, lo que indica el calado de la maniobra. El secretario general del PSOE de Jaén fue uno de los principales apoyos de la ex presidenta de la Junta cuando se hizo con el poder orgánico y ahora se convierte en punta de lanza contra ella. El apoyo de otras direcciones territoriales, como la de Huelva y Granada, se da por hecho, mientras que las dudas de Irene García no dejan claro en qué lugar está Cádiz. Sevilla, Córdoba y Málaga siguen apoyando a Díaz, aunque existen ya plataformas en favor de Juan Espadas, que hoy por hoy es el principal aspirante a disputar a la sevillana el liderazgo del PSOE.

Aunque la petición de la Ejecutiva jiennense está dirigida a Díaz, la decisión final sobre un posible adelanto de las primarias para elegir al candidato del PSOE a la Junta es de Ferraz. Esto separa el calendario conocido hasta ahora de la posible pugna, ya que, hasta ahora, la dirección federal había defendido que las urnas se pondrían en diciembre. El congreso regional debe ser después del federal, fijado a mediados de octubre, pero todo se puede precipitar si Pedro Sánchez opta por dilucidar primero quién será la persona que se enfrente a Juanma Moreno cuando el presidente andaluz se decida a convocar las elecciones.

Fuentes socialistas indican a esta redacción que la intención es ahora esta, pero no se ha planteado públicamente para no malograr la maniobra. “Lo tenemos claro, recuperar el Gobierno de Andalucía es lo importante”, señalan uno de los críticos, que coinciden con Ferraz en la necesidad de adelantar los tiempos y reactivar así el partido. Con la decisión tomada y a la espera de que el resto de fuerzas contrarias a Díaz dejen ver su posición, la duda está ahora en la elección de la fecha. Estas mismas fuentes hablan de un abanico que comienza justo después de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, el próximo 4 de mayo, pero que siempre finaliza antes del verano.

También debe aclararse quién será definitivamente el aspirante a derrocar a Díaz, que dijo hace varios meses que su intención es llegar hasta el final del proceso y presentarse a las primarias, aunque todavía hay quien cree en la posibilidad de que se retire antes para evitar un choque de trenes como el que resquebrajó el partido en las primarias que enfrentaron a la ex presidenta de la Junta conel presidente del Gobierno.