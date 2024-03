La izquierda, con el PSOE, se conjura contra Moreno en la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social

Plataforma Andaluza por la Mayoría Social es el nombre de un conglomerado de ideas que busca una alternativa al modelo de Juanma Moreno y articular una visión diferente al actual Ejecutivo andaluz. Sus convocantes dieron ayer el pistoletazo de la iniciativa que, tal y como dejaron claro sus, no busca –al menos de momento– la creación de una coalición electoral, sino que suena más como un debate de ideas que hasta ahora se estaban dispersas.

Lo que sorprendió entre los asistentes, fue la representación al máximo nivel, del PSOE de Andalucía, normalmente ajeno a estas iniciativas, pero que ayer respaldó con la presencia de sus dirigentes al máximo nivel, encabezados por su secretario general, Juan Espadas junto a representantes orgánicos como Rafael Márquez o institucionales como Irene García.

Además, destacó la presencia del coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero; la portavoz de la formación en el Parlamento andaluz, Inma Nieto; la secretaria general de CCOO, Nuria López; la diputada de Podemos, Alejandra Durán; el secretario del PCA, Ernesto Alba y altos representantes del resto de organizaciones que respaldan la Plataforma, desde Podemos a Andalucía Por Sí, Facua o la Unión de Pequeños Agricultores. Sí llamó la atención la ausencia del sindicato UGT, cuyo secretario general, Oskar Martín, no ha querido hasta el momento, pronunciarse sobre su posible incorporación a la Plataforma.

Los impulsores de la iniciativa, desde el historiador Carlos Arenas, al ex secretario general de CCOO Andalucía, Francisco Carbonero; el catedrático Miguel Toro, el ex alcalde de Carmona, Sebastián Martín Recio, o el ex coordinador de IU en la comunidad autónoma, Antonio Maíllo. Juntos consensuaron un documento en el que llaman a defender aspectos como la defensa del sector público, la igualdad en el ejercicio de derechos, los derechos políticos de la mayoría social andaluza, la modificación del modelo productivo, el reparto equitativo de los recursos hídricos y la defensa de un modelo federal.

Fue el historiador, Carlos Arenas, el encargado de la presentación de los principios fundadores de la Plataforma que “hasta ahora forman 20 asociaciones pero con la mirada de ser más” y defendió la idea básica del movimiento, “que el dinero público no puede ir a manos privadas”.

Espadas, al final del acto explicó que “todo lo que sea configurar un clima de movilización social debe ser escuchado, atendido y apoyado por los partidos políticos”, ya que a su juicio “en un momento político en el que las derechas se unen, no tendría sentido que quienes piensan “desde la izquierda no trabajen juntos”. El secretario general del PSOE de Andalucía quiso dejar claro que la plataforma “no tiene perspectiva electoral, aunque sí de hacer partícipe a la sociedad en lo que ellos quieren implementar desde 2026”, fecha prevista para los próximos comicios en la comunidad autónoma.

“El pueblo andaluz no se va a callar por mucho que Moreno Bonilla nos cuente cuentos”, añadió Espadas, que añadió que el pueblo andaluz “cuando llegue el momento hablará, se movilizará y votará; y decidirá si esta es la Andalucía que quiere o quiere una Andalucía más atractiva, ambiciosa, con oportunidades para los jóvenes y con soluciones reales a la vivienda, a lo que debe ser la sanidad pública o la educación o tantas otras cosas que están en juego”. “Lo que hoy se empieza a dibujar aquí es que la gente empieza a ver que una mayoría absoluta de la derecha no es solución para Andalucía”, concluyó Espadas.

El otro gran partido que respalda la Plataforma, en boca del coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, defendió la presencia y la voz del “tejido social andaluz, ante el deterioro de los servicios públicos como consecuencia de las políticas del gobierno de derecha, con alianzas de la ultraderecha, de Andalucía”. El diputado por Sumar en el Congreso, se apuntó a la definición más escuchada en la tarde de ayer, la creación de una “coalición de ilusiones” como resumen de lo que debe ser la idea básica del futuro de la Plataforma.