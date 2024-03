Juan Espadas justifica la campaña contra el presidente de la Junta 'Moreno Bonilla, yo no te creo'

La campaña que ha lanzado el PSOE-A contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, emulando el eslogan del 8-M, Moreno Bonilla, yo no te creo, ha levantado ampollas en el Gobierno andaluz y el el seno del PP, que creen que los socialistas han rebasado una línea roja al usar un lema de apoyo a la víctima de la Manada para criticar las políticas de igualdad de la Junta.

Las peticiones para que el PSOE andaluz retire la campaña han sido constantes desde este lunes, pero el secretario general de los socialistas ha justiciado en sus redes sociales la campaña, que mantendrá hasta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Espadas ha subrayado que no tiene ningún interés de faltar el respeto a nadie.

Espadas considera que "es de traca" la reacción del PP después de que ese partido haya hecho del "insulto" a los socialistas una "práctica habitual de su forma de hacer política".

"Ahora se escandalizan por algo bastante fácil de entender, como es una campaña en la que se dice, desde la oposición al Gobierno, que no nos creemos más mentiras en materia de Igualdad", ha añadido.

El líder del PSOE-A ha expuesto que la Junta mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar, "blanqueando la violencia machista".

Además, ha subrayado que "retira" las subvenciones a las asociaciones de mujeres, pero sí las da "a las que acosan y cuestionan los derechos de las mujeres respecto al aborto".

También ha expuesto que se "suprimen" los informes de impacto de género en los presupuestos y en las auditorías de la Cámara de Cuentas, y se "devalúan" los planes de igualdad en la administración o en la exigencia a las empresas.

"Lo que debería parecerles una vergüenza es esto y no que se lo digamos claro", ha explicado Espadas. "Lo único que hemos dicho es que no nos creemos el compromiso en materia de igualdad de Moreno Bonilla. Cualquier asimilación con otras campañas responde o a la mala conciencia o que no quieren hablar del fondo de la cuestión", ha agregado.

Por último, ha recordado que, en el último Decreto de Simplificación aprobado por la Junta de Andalucía, el PP "se carga" los informes de impacto de género de los Presupuestos de la Junta porque cree que "sobran".

"¿El problema es la campaña? Lo que no nos creemos que él se crea de verdad las políticas de igualdad. O tienen mala conciencia o no quieren explicar qué hacen con las políticas de Igualdad en Andalucía", ha concluido.