Indignación en la Junta por la campaña del PSOE-A contra Juanma Moreno utilizando el lema de 'la Manada'

La polémica ha saltado en la tarde de este lunes por la campaña que ha lanzado el PSOE andaluz contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que ha utilizado el lema Moreno Bonilla, yo no te creo, basado en el que apoyó a la víctima de 'la Manada'.

La reacción de indignación en la Junta y en el PP no se ha hecho esperar. Uno de los primeros en manifestarse ha sido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz: "No todo vale. Yo sí te creo fue un lema contra la Manada y es conocido en todo el mundo contra el abuso sexual. Rectifique y retire esta campaña inaceptable contra Juanma Moreno", ha publicado en sus redes sociales en alusión a la campaña socialista emulando el eslogan del 8-M contra la Manada: "Moreno Bonilla, yo no te creo".

En un tono parecido, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha argumentado que el lema Yo sí te creo se usa internacionalmente para denunciar el abuso sexual. Ahora el PSOE lo manipula mezquinamente para atacar a Juanma Moreno, demostrando que no tienen intención alguna de hacer oposición constructiva. Juan Espadas debe rectificar y retirar esta barbaridad".

El propio PP también ha reaccionado ante una campaña "que da asco". "Nos esperamos todo del PSOE pero utilizar contra Juanma Moreno un lema que une a todos contra la violencia machista supera todo", ha apuntado el partido desde su cuenta oficial de X.

La publicación de Espadas

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha denunciado que "Andalucía va a menos en materia de igualdad real y efectiva" desde que es presidente de la Junta el líder del PP-A, Juanma Moreno, al que ha afeado que "gobierna como Vox en esta materia".

Desde su cuenta en la red social X reprocha al presidente de la Junta "sus recortes de presupuesto y la supresión de los informes sobre impacto de género, que a su juicio sobran y no son más que burocracia", según ha criticado Juan Espadas en su mensaje dirigido a Juanma Moreno.

En esa línea, desde el PSOE-A han anunciado el despliegue de una campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar, "más que nunca, la evaluación de los planes de igualdad, la coeducación y la lucha constante para avanzar y no retroceder jamás en los derechos de las mujeres".

Así, el PSOE-A reivindica en su campaña con motivo del 8-M "igualdad real", y denuncia "la involución en derechos de las mujeres" en Andalucía que, a su juicio, se da con el PP al frente del Gobierno de la Junta.

Bajo el lema Moreno Bonilla, yo no te creo, esta campaña del PSOE-A advierte especialmente de que el último decreto de simplificación "impuesto" por el Gobierno del PP-A "es otro ataque más a la equidad en nuestra tierra".